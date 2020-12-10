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Мишустин заявил о наличии инструментов для сдерживания цен на продукты
Мишустин заявил о наличии инструментов для сдерживания цен на продукты
Министерства недооценили риски роста цен на продукты и упустили ситуацию, хотя инструменты для сдерживания есть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:50
2020-12-10T12:50
михаил мишустин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министерства недооценили риски роста цен на продукты и упустили ситуацию, хотя инструменты для сдерживания есть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что еще осенью мы видели эту тенденцию, обращали на это внимание. Но многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая и увеличение объемов экспорта этих товаров, и динамику мировых цен на эти продукты, рост курса, сокращение производства ряда товарных позиций. Но сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась", - сказал он на заседании правительства.Президент РФ Владимир Путин в среду выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку: он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.По данным Росстата, розничные цены на сахар за январь-ноябрь выросли на 71,54%, на подсолнечное масло - 23,78%, на макароны - на 10,45%, на хлеб - 6,34%. За ноябрь эти продукты в среднем по стране подорожали на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% соответственно.
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михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин, экономика

Мишустин заявил о наличии инструментов для сдерживания цен на продукты

12:50 10.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министерства недооценили риски роста цен на продукты и упустили ситуацию, хотя инструменты для сдерживания есть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что еще осенью мы видели эту тенденцию, обращали на это внимание. Но многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая и увеличение объемов экспорта этих товаров, и динамику мировых цен на эти продукты, рост курса, сокращение производства ряда товарных позиций. Но сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась", - сказал он на заседании правительства.
"Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски. Пустили на самотек", - заявил премьер.
Президент РФ Владимир Путин в среду выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку: он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
По данным Росстата, розничные цены на сахар за январь-ноябрь выросли на 71,54%, на подсолнечное масло - 23,78%, на макароны - на 10,45%, на хлеб - 6,34%. За ноябрь эти продукты в среднем по стране подорожали на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% соответственно.
“Своевременно не приняли меры” – Мишустин раскритиковал работу министерств из-за роста цен на продукты - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Мишустин раскритиковал работу министров из-за роста цен на продукты
 
Михаил МишустинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Владимир ПутинЭкономика
 
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