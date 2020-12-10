https://ria.ru/20201210/tseny-1588576137.html

Мишустин заявил о наличии инструментов для сдерживания цен на продукты

Мишустин заявил о наличии инструментов для сдерживания цен на продукты

Министерства недооценили риски роста цен на продукты и упустили ситуацию, хотя инструменты для сдерживания есть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:50

2020-12-10T12:50

2020-12-10T12:50

михаил мишустин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министерства недооценили риски роста цен на продукты и упустили ситуацию, хотя инструменты для сдерживания есть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что еще осенью мы видели эту тенденцию, обращали на это внимание. Но многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая и увеличение объемов экспорта этих товаров, и динамику мировых цен на эти продукты, рост курса, сокращение производства ряда товарных позиций. Но сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась", - сказал он на заседании правительства.Президент РФ Владимир Путин в среду выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку: он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.По данным Росстата, розничные цены на сахар за январь-ноябрь выросли на 71,54%, на подсолнечное масло - 23,78%, на макароны - на 10,45%, на хлеб - 6,34%. За ноябрь эти продукты в среднем по стране подорожали на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% соответственно.

https://ria.ru/20201210/tseny-1588571120.html

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михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), владимир путин, экономика