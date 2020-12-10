Мишустин заявил о наличии инструментов для сдерживания цен на продукты
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Министерства недооценили риски роста цен на продукты и упустили ситуацию, хотя инструменты для сдерживания есть, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что еще осенью мы видели эту тенденцию, обращали на это внимание. Но многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая и увеличение объемов экспорта этих товаров, и динамику мировых цен на эти продукты, рост курса, сокращение производства ряда товарных позиций. Но сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась", - сказал он на заседании правительства.
"Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски. Пустили на самотек", - заявил премьер.
Президент РФ Владимир Путин в среду выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку: он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
По данным Росстата, розничные цены на сахар за январь-ноябрь выросли на 71,54%, на подсолнечное масло - 23,78%, на макароны - на 10,45%, на хлеб - 6,34%. За ноябрь эти продукты в среднем по стране подорожали на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% соответственно.