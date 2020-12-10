Мишустин предостерег торговые сети от попыток нажиться на людях
12:36 10.12.2020 (обновлено: 12:44 10.12.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСоциальный работник закупает товары для продуктовых наборов пенсионерам в Москве
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Производители и торговые сети, экспортеры, формируя цены на продукты питания, не должны наживаться на людях, в нынешней ситуации это недопустимо, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и, конечно, экспортерам: не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием", - подчеркнул Мишустин на заседании кабмина в четверг.
Президент РФ Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.