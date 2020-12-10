https://ria.ru/20201210/tseny-1588572759.html

Мишустин предостерег торговые сети от попыток нажиться на людях

Мишустин предостерег торговые сети от попыток нажиться на людях

Производители и торговые сети, экспортеры, формируя цены на продукты питания, не должны наживаться на людях, в нынешней ситуации это недопустимо, заявил... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:36

2020-12-10T12:36

2020-12-10T12:44

михаил мишустин

общество

экономика

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Производители и торговые сети, экспортеры, формируя цены на продукты питания, не должны наживаться на людях, в нынешней ситуации это недопустимо, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Президент РФ Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

https://ria.ru/20201209/putin-1588459663.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество, экономика