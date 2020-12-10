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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201210/trump-1588521690.html
Трамп потребовал включить его в иск Техаса о пересмотре выборов
Трамп потребовал включить его в иск Техаса о пересмотре выборов
Президент США Дональд Трамп потребовал включить его в иск Техаса о пересмотре выборов. Об этом говорится в поданном в Верховный суд ходатайстве адвокатов... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T00:13
2020-12-10T00:31
вашингтон
джо байден
пенсильвания
мичиган
в мире
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал включить его в иск Техаса о пересмотре выборов. Об этом говорится в поданном в Верховный суд ходатайстве адвокатов американского лидера.Трамп просит включить его в иск как частное лицо — кандидата в президенты.Ранее власти Техаса потребовали объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех "колеблющихся штатах", которые помогли выиграть демократу Джо Байдену. В иске генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявляет, что голосование в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане прошло с нарушениями конституции, поскольку власти там незаконно изменили электоральное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.Семнадцать американских штатов, где у власти находятся республиканцы, направили в Верховный суд документ с поддержкой иска о пересмотре голосования. Среди них: Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния. Как говорится в тексе обращения на сайте Верховного суда США, эти штаты не присоединились к иску, а лишь выразили мнение в поддержку истца.По предварительным результатам, выборы президента выиграл демократ Байден, но президент Дональд Трамп не признает результаты и оспаривает их в судах.
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вашингтон, джо байден, пенсильвания, мичиган, в мире, дональд трамп, сша, техас

Трамп потребовал включить его в иск Техаса о пересмотре выборов

00:13 10.12.2020 (обновлено: 00:31 10.12.2020)
 
© REUTERS / Erin ScottПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© REUTERS / Erin Scott
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал включить его в иск Техаса о пересмотре выборов. Об этом говорится в поданном в Верховный суд ходатайстве адвокатов американского лидера.
Трамп просит включить его в иск как частное лицо — кандидата в президенты.

"Официальные лица в каждом из штатов-ответчиков изменили или же не выполнили законы штатов при проведении выборов 2020 года", — говорится в заявлении действующего главы государства.

Ранее власти Техаса потребовали объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех "колеблющихся штатах", которые помогли выиграть демократу Джо Байдену. В иске генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявляет, что голосование в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане прошло с нарушениями конституции, поскольку власти там незаконно изменили электоральное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.
Семнадцать американских штатов, где у власти находятся республиканцы, направили в Верховный суд документ с поддержкой иска о пересмотре голосования. Среди них: Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния. Как говорится в тексе обращения на сайте Верховного суда США, эти штаты не присоединились к иску, а лишь выразили мнение в поддержку истца.
По предварительным результатам, выборы президента выиграл демократ Байден, но президент Дональд Трамп не признает результаты и оспаривает их в судах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 17:21Выборы президента США — 2020
Верховный суд Невады отклонил иск Трампа об отмене результатов выборов
 
Выборы президента США — 2020ВашингтонДжо БайденПенсильванияМичиганВ миреДональд ТрампСШАТехас
 
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