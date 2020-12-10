https://ria.ru/20201210/trump-1588521690.html

Трамп потребовал включить его в иск Техаса о пересмотре выборов

Трамп потребовал включить его в иск Техаса о пересмотре выборов

Президент США Дональд Трамп потребовал включить его в иск Техаса о пересмотре выборов. Об этом говорится в поданном в Верховный суд ходатайстве адвокатов... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T00:13

2020-12-10T00:13

2020-12-10T00:31

вашингтон

джо байден

пенсильвания

мичиган

в мире

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал включить его в иск Техаса о пересмотре выборов. Об этом говорится в поданном в Верховный суд ходатайстве адвокатов американского лидера.Трамп просит включить его в иск как частное лицо — кандидата в президенты.Ранее власти Техаса потребовали объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех "колеблющихся штатах", которые помогли выиграть демократу Джо Байдену. В иске генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявляет, что голосование в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане прошло с нарушениями конституции, поскольку власти там незаконно изменили электоральное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.Семнадцать американских штатов, где у власти находятся республиканцы, направили в Верховный суд документ с поддержкой иска о пересмотре голосования. Среди них: Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния. Как говорится в тексе обращения на сайте Верховного суда США, эти штаты не присоединились к иску, а лишь выразили мнение в поддержку истца.По предварительным результатам, выборы президента выиграл демократ Байден, но президент Дональд Трамп не признает результаты и оспаривает их в судах.

https://ria.ru/20201209/tramp-1588462353.html

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вашингтон, джо байден, пенсильвания, мичиган, в мире, дональд трамп, сша, техас