Трамп потребовал включить его в иск Техаса о пересмотре выборов
00:13 10.12.2020 (обновлено: 00:31 10.12.2020)
ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал включить его в иск Техаса о пересмотре выборов. Об этом говорится в поданном в Верховный суд ходатайстве адвокатов американского лидера.
Трамп просит включить его в иск как частное лицо — кандидата в президенты.
"Официальные лица в каждом из штатов-ответчиков изменили или же не выполнили законы штатов при проведении выборов 2020 года", — говорится в заявлении действующего главы государства.
Ранее власти Техаса потребовали объявить недействительными итоги президентских выборов в четырех "колеблющихся штатах", которые помогли выиграть демократу Джо Байдену. В иске генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявляет, что голосование в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане прошло с нарушениями конституции, поскольку власти там незаконно изменили электоральное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.
Семнадцать американских штатов, где у власти находятся республиканцы, направили в Верховный суд документ с поддержкой иска о пересмотре голосования. Среди них: Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния. Как говорится в тексе обращения на сайте Верховного суда США, эти штаты не присоединились к иску, а лишь выразили мнение в поддержку истца.
По предварительным результатам, выборы президента выиграл демократ Байден, но президент Дональд Трамп не признает результаты и оспаривает их в судах.