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https://ria.ru/20201210/transprot-1588660290.html
Собянин рассказал о работе московского транспорта в новогоднюю ночь
Собянин рассказал о работе московского транспорта в новогоднюю ночь
Московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь, коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:59
2020-12-10T18:59
новый год—2021
московское центральное кольцо (мцк)
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь, коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. Транспорт будет работать всю новогоднюю ночь, в первую очередь я имею ввиду метро, МЦК", - сообщил Собянин.Мэр отметил, что такое решение было принято для того, чтобы избежать большого количества людей в транспорте в предновогодние часы.
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московское центральное кольцо (мцк), сергей собянин, москва

Собянин рассказал о работе московского транспорта в новогоднюю ночь

18:59 10.12.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкТематический поезд, посвященный Новому году
Тематический поезд, посвященный Новому году - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь, коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. Транспорт будет работать всю новогоднюю ночь, в первую очередь я имею ввиду метро, МЦК", - сообщил Собянин.
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Мэр отметил, что такое решение было принято для того, чтобы избежать большого количества людей в транспорте в предновогодние часы.

Хотим, чтобы оно (передвижение - ред.) было более плавным и разреженным по всему периоду новогодних праздников. Поэтому все будем работать, как обычно праздники - для горожан, для городских служб - это дополнительная работа.

Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
мэр Москвы
 
Новый год—2021Московское центральное кольцо (МЦК)Сергей СобянинМосква
 
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