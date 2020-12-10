https://ria.ru/20201210/transprot-1588660290.html
Собянин рассказал о работе московского транспорта в новогоднюю ночь
Собянин рассказал о работе московского транспорта в новогоднюю ночь
Московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь, коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:59
2020-12-10T18:59
2020-12-10T18:59
новый год—2021
московское центральное кольцо (мцк)
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь, коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. Транспорт будет работать всю новогоднюю ночь, в первую очередь я имею ввиду метро, МЦК", - сообщил Собянин.Мэр отметил, что такое решение было принято для того, чтобы избежать большого количества людей в транспорте в предновогодние часы.
https://ria.ru/20201210/ogranicheniya-1588650169.html
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московское центральное кольцо (мцк), сергей собянин, москва