https://ria.ru/20201210/transprot-1588660290.html

Собянин рассказал о работе московского транспорта в новогоднюю ночь

Собянин рассказал о работе московского транспорта в новогоднюю ночь

Московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь, коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:59

2020-12-10T18:59

2020-12-10T18:59

новый год—2021

московское центральное кольцо (мцк)

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь, коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме. Транспорт будет работать всю новогоднюю ночь, в первую очередь я имею ввиду метро, МЦК", - сообщил Собянин.Мэр отметил, что такое решение было принято для того, чтобы избежать большого количества людей в транспорте в предновогодние часы.

https://ria.ru/20201210/ogranicheniya-1588650169.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московское центральное кольцо (мцк), сергей собянин, москва