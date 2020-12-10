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Гроссмейстер Шабалов сравнил Трампа с шахматным новичком
Гроссмейстер Шабалов сравнил Трампа с шахматным новичком
Президент США Дональд Трамп, потерпев поражение на выборах, ведет себя как новичок в шахматах, играя до тех пор, пока ему не поставят мат, считает Александр... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:06
2020-12-10T10:06
дональд трамп
министерство юстиции сша
джо байден
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп, потерпев поражение на выборах, ведет себя как новичок в шахматах, играя до тех пор, пока ему не поставят мат, считает Александр Шабалов - американский гроссмейстер, уроженец СССР и четырехкратный победитель чемпионата США по шахматам."Это забавная аналогия. Действительно, Трамп предпочитает играть, когда в этом уже нет никакого практического смысла, до мата на доске. Иногда такое случается в шахматах - когда вы совершаете ужасный просчет, вините в нем своего противника и продолжаете играть дальше чисто из гнева и раздражения. Но только на несколько ходов, никогда до мата", - сказал РИА Новости Шабалов."Дети учатся сдавать партии, когда все практические шансы на спасение исчезли", - добавил гроссмейстер.Шабалов, как многие сторонники Трампа, считает, что того подвело голосование по почте и машины для голосования, производителя которых он связывает с политическими противниками президента. По мнению Шабалова, это и было "ужасным" и "идиотским" просчетом Трампа. Но что бы ни происходило в ночи на участках, это уже не важно, подчеркнул Шабалов.По предварительным данным, демократ Джо Байден выиграл президентские выборы в США. Трамп поражение не признает, заявляет о своей победе на выборах и оспаривает результаты в судах. Адвокаты Трампа утверждают, среди прочего, что машины для голосования производства фирмы Dominion могли менять голоса, поданные за Трампа, и отдавать их Байдену. Сама фирма это категорически отрицает. Власти штатов, которые проводят выборы, а также министерство юстиции США заявляли, что массовых нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не было. Суды пока не удовлетворили ни один из исков Трампа и его сторонников, но целый ряд исков еще находится на рассмотрении, в том числе и в Верховном суде США.
https://ria.ru/20201210/smi-1588464106.html
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дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, ссср, сша, в мире

Гроссмейстер Шабалов сравнил Трампа с шахматным новичком

10:06 10.12.2020
 
© REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп в городе Валдоста, штат Джорджия
Президент США Дональд Трамп в городе Валдоста, штат Джорджия - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп, потерпев поражение на выборах, ведет себя как новичок в шахматах, играя до тех пор, пока ему не поставят мат, считает Александр Шабалов - американский гроссмейстер, уроженец СССР и четырехкратный победитель чемпионата США по шахматам.
"Это забавная аналогия. Действительно, Трамп предпочитает играть, когда в этом уже нет никакого практического смысла, до мата на доске. Иногда такое случается в шахматах - когда вы совершаете ужасный просчет, вините в нем своего противника и продолжаете играть дальше чисто из гнева и раздражения. Но только на несколько ходов, никогда до мата", - сказал РИА Новости Шабалов.
Газета с портретом президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
08:00
Трамп нанес смертельный удар: Америка больше не верит СМИ
"Дети учатся сдавать партии, когда все практические шансы на спасение исчезли", - добавил гроссмейстер.
Шабалов, как многие сторонники Трампа, считает, что того подвело голосование по почте и машины для голосования, производителя которых он связывает с политическими противниками президента. По мнению Шабалова, это и было "ужасным" и "идиотским" просчетом Трампа. Но что бы ни происходило в ночи на участках, это уже не важно, подчеркнул Шабалов.
"Если вы делаете ошибки, то проигрываете игры. Шахматы учат нас тому, что надо учиться на своих просчетах и становиться лучше в следующей игре. Следующая игра Трампа будет в 2024 году", - сказал шахматист.
По предварительным данным, демократ Джо Байден выиграл президентские выборы в США. Трамп поражение не признает, заявляет о своей победе на выборах и оспаривает результаты в судах. Адвокаты Трампа утверждают, среди прочего, что машины для голосования производства фирмы Dominion могли менять голоса, поданные за Трампа, и отдавать их Байдену. Сама фирма это категорически отрицает. Власти штатов, которые проводят выборы, а также министерство юстиции США заявляли, что массовых нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не было. Суды пока не удовлетворили ни один из исков Трампа и его сторонников, но целый ряд исков еще находится на рассмотрении, в том числе и в Верховном суде США.
Президент США Дональд Трамп в городе Валдоста, штат Джорджия - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 16:39Выборы президента США — 2020
В Госдуме оценили шансы Трампа добиться пересмотра итогов выборов
 
Дональд ТрампМинистерство юстиции СШАДжо БайденСССРСШАВ мире
 
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