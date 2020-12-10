Гроссмейстер Шабалов сравнил Трампа с шахматным новичком
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп, потерпев поражение на выборах, ведет себя как новичок в шахматах, играя до тех пор, пока ему не поставят мат, считает Александр Шабалов - американский гроссмейстер, уроженец СССР и четырехкратный победитель чемпионата США по шахматам.
"Это забавная аналогия. Действительно, Трамп предпочитает играть, когда в этом уже нет никакого практического смысла, до мата на доске. Иногда такое случается в шахматах - когда вы совершаете ужасный просчет, вините в нем своего противника и продолжаете играть дальше чисто из гнева и раздражения. Но только на несколько ходов, никогда до мата", - сказал РИА Новости Шабалов.
"Дети учатся сдавать партии, когда все практические шансы на спасение исчезли", - добавил гроссмейстер.
Шабалов, как многие сторонники Трампа, считает, что того подвело голосование по почте и машины для голосования, производителя которых он связывает с политическими противниками президента. По мнению Шабалова, это и было "ужасным" и "идиотским" просчетом Трампа. Но что бы ни происходило в ночи на участках, это уже не важно, подчеркнул Шабалов.
"Если вы делаете ошибки, то проигрываете игры. Шахматы учат нас тому, что надо учиться на своих просчетах и становиться лучше в следующей игре. Следующая игра Трампа будет в 2024 году", - сказал шахматист.
По предварительным данным, демократ Джо Байден выиграл президентские выборы в США. Трамп поражение не признает, заявляет о своей победе на выборах и оспаривает результаты в судах. Адвокаты Трампа утверждают, среди прочего, что машины для голосования производства фирмы Dominion могли менять голоса, поданные за Трампа, и отдавать их Байдену. Сама фирма это категорически отрицает. Власти штатов, которые проводят выборы, а также министерство юстиции США заявляли, что массовых нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не было. Суды пока не удовлетворили ни один из исков Трампа и его сторонников, но целый ряд исков еще находится на рассмотрении, в том числе и в Верховном суде США.