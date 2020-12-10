https://ria.ru/20201210/tramp-1588544628.html

Гроссмейстер Шабалов сравнил Трампа с шахматным новичком

Гроссмейстер Шабалов сравнил Трампа с шахматным новичком

Президент США Дональд Трамп, потерпев поражение на выборах, ведет себя как новичок в шахматах, играя до тех пор, пока ему не поставят мат, считает Александр... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T10:06

2020-12-10T10:06

2020-12-10T10:06

дональд трамп

министерство юстиции сша

джо байден

ссср

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587882149_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_43d9138cff2b560a7f670688b6d75ed2.jpg

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп, потерпев поражение на выборах, ведет себя как новичок в шахматах, играя до тех пор, пока ему не поставят мат, считает Александр Шабалов - американский гроссмейстер, уроженец СССР и четырехкратный победитель чемпионата США по шахматам."Это забавная аналогия. Действительно, Трамп предпочитает играть, когда в этом уже нет никакого практического смысла, до мата на доске. Иногда такое случается в шахматах - когда вы совершаете ужасный просчет, вините в нем своего противника и продолжаете играть дальше чисто из гнева и раздражения. Но только на несколько ходов, никогда до мата", - сказал РИА Новости Шабалов."Дети учатся сдавать партии, когда все практические шансы на спасение исчезли", - добавил гроссмейстер.Шабалов, как многие сторонники Трампа, считает, что того подвело голосование по почте и машины для голосования, производителя которых он связывает с политическими противниками президента. По мнению Шабалова, это и было "ужасным" и "идиотским" просчетом Трампа. Но что бы ни происходило в ночи на участках, это уже не важно, подчеркнул Шабалов.По предварительным данным, демократ Джо Байден выиграл президентские выборы в США. Трамп поражение не признает, заявляет о своей победе на выборах и оспаривает результаты в судах. Адвокаты Трампа утверждают, среди прочего, что машины для голосования производства фирмы Dominion могли менять голоса, поданные за Трампа, и отдавать их Байдену. Сама фирма это категорически отрицает. Власти штатов, которые проводят выборы, а также министерство юстиции США заявляли, что массовых нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не было. Суды пока не удовлетворили ни один из исков Трампа и его сторонников, но целый ряд исков еще находится на рассмотрении, в том числе и в Верховном суде США.

https://ria.ru/20201210/smi-1588464106.html

https://ria.ru/20201209/tramp-1588451019.html

ссср

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, ссср, сша, в мире