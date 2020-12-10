https://ria.ru/20201210/testirovanie-1588537707.html

В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус

В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус

Более 81 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 499 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T08:53

2020-12-10T08:53

2020-12-10T08:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586048088_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_f8a324bbeb4ad2dc757c35eae530143d.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 81 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 499 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 81 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 545 704 человека", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 499 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество