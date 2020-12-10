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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201210/testirovanie-1588537707.html
В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
Более 81 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 499 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T08:53
2020-12-10T08:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 81 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 499 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В РФ проведено более 81 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 545 704 человека", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 499 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус

08:53 10.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник берет мазок у пациентки в поликлинике №28 в Волгограде
Медицинский работник берет мазок у пациентки в поликлинике №28 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 81 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 499 тысяч тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 81 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 545 704 человека", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 499 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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