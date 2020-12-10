https://ria.ru/20201210/televizor-1588625902.html

Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED

Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED

Южнокорейская компания Samsung представила первый в мире телевизор, основанный на технологии MicroLED. О старте продаж 110-дюймовой модели сообщает... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:38

2020-12-10T16:38

2020-12-10T16:38

риа наука

samsung

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung представила первый в мире телевизор, основанный на технологии MicroLED. О старте продаж 110-дюймовой модели сообщает производитель.Новый телевизор выполнен в классическом форм-факторе. Матрица MicroLED имеет разрешение 4K и способна отображать HDR-контент. Заявляется, что светодиодные лампы микрометрового размера способны прослужить до десяти лет. В 110-дюймовом телевизоре есть функция Multi View, позволяющая отображать до четырех источников контента одновременно на разделенных экранах.Технология MicroLED считается наиболее перспективной заменой OLED-матрицам. Новые экраны не страдают проблемой выгоранием пикселей, намного ярче и тоньше, чем предшественники.В Samsung не спешат раскрывать подробные технические подробности новинки. На международный рынок телевизор поступит в первом квартале 2021 года, тогда же и станет известна его цена.

https://ria.ru/20201125/televizory-1586192814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, гаджеты, технологии