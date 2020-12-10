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https://ria.ru/20201210/televizor-1588625902.html
Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
Южнокорейская компания Samsung представила первый в мире телевизор, основанный на технологии MicroLED. О старте продаж 110-дюймовой модели сообщает... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:38
2020-12-10T16:38
риа наука
samsung
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung представила первый в мире телевизор, основанный на технологии MicroLED. О старте продаж 110-дюймовой модели сообщает производитель.Новый телевизор выполнен в классическом форм-факторе. Матрица MicroLED имеет разрешение 4K и способна отображать HDR-контент. Заявляется, что светодиодные лампы микрометрового размера способны прослужить до десяти лет. В 110-дюймовом телевизоре есть функция Multi View, позволяющая отображать до четырех источников контента одновременно на разделенных экранах.Технология MicroLED считается наиболее перспективной заменой OLED-матрицам. Новые экраны не страдают проблемой выгоранием пикселей, намного ярче и тоньше, чем предшественники.В Samsung не спешат раскрывать подробные технические подробности новинки. На международный рынок телевизор поступит в первом квартале 2021 года, тогда же и станет известна его цена.
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samsung, гаджеты, технологии

Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED

16:38 10.12.2020
 
© SamsungSamsung MicroLED
Samsung MicroLED - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Samsung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung представила первый в мире телевизор, основанный на технологии MicroLED. О старте продаж 110-дюймовой модели сообщает производитель.
Новый телевизор выполнен в классическом форм-факторе. Матрица MicroLED имеет разрешение 4K и способна отображать HDR-контент. Заявляется, что светодиодные лампы микрометрового размера способны прослужить до десяти лет. В 110-дюймовом телевизоре есть функция Multi View, позволяющая отображать до четырех источников контента одновременно на разделенных экранах.
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Технология MicroLED считается наиболее перспективной заменой OLED-матрицам. Новые экраны не страдают проблемой выгоранием пикселей, намного ярче и тоньше, чем предшественники.
В Samsung не спешат раскрывать подробные технические подробности новинки. На международный рынок телевизор поступит в первом квартале 2021 года, тогда же и станет известна его цена.
 
РИА НаукаSamsungгаджетыТехнологии
 
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