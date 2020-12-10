https://ria.ru/20201210/telekanal-1588534573.html

Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире

Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире

RT сегодня исполняется 15 лет, за прошедшее время он стал одним из самых популярных международных информационных телеканалов в мире с еженедельной аудиторией в... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T08:08

2020-12-10T08:08

2020-12-10T08:22

россия

телеканал rt

ирвин уэлш

pink floyd

эмир кустурица

аргентина

youtube

рафаэль корреа

маргарита симоньян

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. RT сегодня исполняется 15 лет, за прошедшее время он стал одним из самых популярных международных информационных телеканалов в мире с еженедельной аудиторией в 100 миллионов человек, сообщили в пресс-службе вещателя."Телеканал RT впервые вышел в эфир 10 декабря 2005 года из студии в Москве. За 15 лет вещания RT, который сегодня доступен на ТВ и онлайн на шести языках, стал одним из самых популярных международных информационных телеканалов в мире. Телеканал получил признание со стороны жюри международной премии International Emmy и выдающихся лиц современности, среди которых Эмир Кустурица, Роджер Уотерс и Оливер Стоун", - говорится в пресс-релизе.В честь дня рождения RT представил видеоролик "Зеленая угроза", выполненный в стилистике американских учебных фильмов по гражданской обороне времен холодной войны. Ироничный ролик рассказывает о том, как защититься от RT-активных волн. Накануне юбилея RT также выпустил ролик, в котором с помощью технологии "дипфейк" показал, как мировые лидеры одержимы российским телеканалом."Нам — 15 лет. Спецслужбы всего мира, выдыхайте. В день рождения обещаем никуда не вмешиваться", — сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян, слова которой цитирует пресс-служба.Каждую неделю, по данным международной компании IPSOS, RT смотрят 100 миллионов человек в 47 странах мира. Вещатель первым в мире из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube, опередив BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и FOX News."За 15 лет вещания RT записал сотни интервью с президентами и первыми лицами. Интервью каналу давали лидеры России, Сербии, Словении, Сирии, Боливии, Венесуэлы, Аргентины, Эквадора и других стран. На RT выходят эксклюзивное шоу с легендой тележурналистики Ларри Кингом, программы лауреата Пулитцеровской премии Криса Хеджеса, бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа и бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда", - указано в пресс-релизе.RT — девятикратный финалист самой престижной премии в области телевидения Emmy. Кроме того, канал является обладателем золота Телевизионного фестиваля в Монте-Карло в категории "Лучшая 24-часовая новостная программа". В общей сложности вещатель получил сотни наград международных премий в области медиа и телевидения."RT смотрят по всему миру, так что мы подошли друг другу", - заявлял легендарный тележурналист Ларри Кинг."Российский телеканал RT — лучший образец того, каким должно быть телевидение, в отличие от BBC и CNN, где показывают однобокую информацию", - утверждает сербский режиссер Эмир Кустурица."Во всем мире есть невероятно предвзятые телеканалы — во многих отношениях и по множеству разных причин. С радостью могу сообщить, что многие новости я узнаю на RT", - признался основатель Pink Floyd Роджер Уотерс."Я смотрю только новости российского канала RT. Я ему верю больше, чем североамериканским СМИ, которые являются чистой пропагандой", - отметил американский режиссер Оливер Стоун."RT (справедливо) указывает BBC на предвзятость. Ясно, что наше "общественное телевидение" по уши в коррупции и из-за этого необъективно. Какие, к черту, образование, новости и развлечения?! За эту чушь вы и платите ваши лицензионные сборы", - обратил внимание шотландский писатель Ирвин Уэлш.

https://ria.ru/20201209/rt-1588435226.html

https://ria.ru/20200922/tramp-1577590566.html

https://ria.ru/20201210/russiatoday-1588430049.html

россия

аргентина

эквадор

сирия

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россия, телеканал rt, ирвин уэлш, pink floyd, эмир кустурица, аргентина, youtube, рафаэль корреа, маргарита симоньян, эквадор, сирия, общество