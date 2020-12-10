https://ria.ru/20201210/suverenitet-1588666643.html

США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой

США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:24

2020-12-10T19:24

2020-12-10T19:42

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой."Сегодня я подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Серьезное, убедительное и реалистичное предложение Марокко об автономии – единственная основа для справедливого и долгосрочного решения для устойчивого мира и процветания!" - написал Трамп в Twitter.В свою очередь, в тексте распространенной Белым домом декларации говорится, что США "настоятельно призывают стороны незамедлительно перейти к обсуждениям, руководствуясь планом автономии Марокко как единственной основой для переговоров о взаимоприемлемом решении".Кроме того, сообщается, что США будут поощрять экономическое и социальное развитие с Марокко, в том числе на территории Западной Сахары. Также США откроют консульство на территории Западной Сахары в Дахле.Западная Сахара - территория на северо-западе Африки. С 1884 года этот регион был испанской колонией. В 1973 году в Западной Сахаре был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной - Мавритании.Сейчас около 80% территории Западной Сахары контролирует Марокко, остальную часть - Фронт Полисарио, провозгласивший Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. С 1991 года, после достижения договоренности о прекращении огня, в Западной Сахаре действует миротворческая миссия ООН по референдуму, созданная по мандату Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20201210/tramp-1588544628.html

https://ria.ru/20201208/oruzhie-1588314540.html

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сша

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дональд трамп, марокко, сша, западная сахара, в мире