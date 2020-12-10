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США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой
США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой
Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:24
2020-12-10T19:42
дональд трамп
марокко
сша
западная сахара
в мире
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой."Сегодня я подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Серьезное, убедительное и реалистичное предложение Марокко об автономии – единственная основа для справедливого и долгосрочного решения для устойчивого мира и процветания!" - написал Трамп в Twitter.В свою очередь, в тексте распространенной Белым домом декларации говорится, что США "настоятельно призывают стороны незамедлительно перейти к обсуждениям, руководствуясь планом автономии Марокко как единственной основой для переговоров о взаимоприемлемом решении".Кроме того, сообщается, что США будут поощрять экономическое и социальное развитие с Марокко, в том числе на территории Западной Сахары. Также США откроют консульство на территории Западной Сахары в Дахле.Западная Сахара - территория на северо-западе Африки. С 1884 года этот регион был испанской колонией. В 1973 году в Западной Сахаре был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной - Мавритании.Сейчас около 80% территории Западной Сахары контролирует Марокко, остальную часть - Фронт Полисарио, провозгласивший Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. С 1991 года, после достижения договоренности о прекращении огня, в Западной Сахаре действует миротворческая миссия ООН по референдуму, созданная по мандату Совета Безопасности ООН.
https://ria.ru/20201210/tramp-1588544628.html
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дональд трамп, марокко, сша, западная сахара, в мире

США признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой

19:24 10.12.2020 (обновлено: 19:42 10.12.2020)
 
© Fotolia / gioppiВерблюд в Западной Сахаре
Верблюд в Западной Сахаре - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Fotolia / gioppi
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой.
"Сегодня я подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Серьезное, убедительное и реалистичное предложение Марокко об автономии – единственная основа для справедливого и долгосрочного решения для устойчивого мира и процветания!" - написал Трамп в Twitter.
"Марокко признали Соединенные Штаты в 1777 году. Так что уместно, что мы признали их суверенитет над Западной Сахарой", - добавил он.
В свою очередь, в тексте распространенной Белым домом декларации говорится, что США "настоятельно призывают стороны незамедлительно перейти к обсуждениям, руководствуясь планом автономии Марокко как единственной основой для переговоров о взаимоприемлемом решении".
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Кроме того, сообщается, что США будут поощрять экономическое и социальное развитие с Марокко, в том числе на территории Западной Сахары. Также США откроют консульство на территории Западной Сахары в Дахле.
Западная Сахара - территория на северо-западе Африки. С 1884 года этот регион был испанской колонией. В 1973 году в Западной Сахаре был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной - Мавритании.
Сейчас около 80% территории Западной Сахары контролирует Марокко, остальную часть - Фронт Полисарио, провозгласивший Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. С 1991 года, после достижения договоренности о прекращении огня, в Западной Сахаре действует миротворческая миссия ООН по референдуму, созданная по мандату Совета Безопасности ООН.
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Дональд ТрампМароккоСШАЗападная СахараВ мире
 
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