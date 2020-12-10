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Верховный суд объяснил, зачем нужно понятие "уголовный проступок"
Верховный суд объяснил, зачем нужно понятие "уголовный проступок"
Верховный суд (ВС) РФ много лет работает над гуманизацией правосудия, в том числе благодаря этому общее число заключенных за последние годы снизилось вдвое,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:30
2020-12-10T17:30
верховный суд рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ много лет работает над гуманизацией правосудия, в том числе благодаря этому общее число заключенных за последние годы снизилось вдвое, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.Ранее сегодня президент Владимир Путин согласился, что за мелкие правонарушения на людей не нужно "вешать судимость": "Ну, с кем не бывает, жизнь есть жизнь, не нужно загонять человека в такие жесткие рамки"."На протяжении длительного времени Верховный суд при взаимодействии с другими ведомствами и при поддержке президента работает над гуманизацией российского уголовного законодательства. Разработан ряд концептуальных изменений, в том числе понятие уголовного проступка", - прокомментировал Одинцов.По его словам, в том числе результатом такой работы стало снижение в два раза числа заключенных."Еще недавно стереотип об инквизиционности российской судебной системы был нормой, но ситуация начинает меняться. Люди начинают понимать, какие критерии оценки судебной системы являются объективными", - полагает Одинцов.Он пояснил, что разговоры о числе оправдательных приговоров, которые составляют 1%, обусловлены "искаженным восприятием статистики", не учитывают прекращение дел, а также особый порядок рассмотрения.По его мнению, за основной критерий стоит брать число заключенных – а оно с каждым годом снижается.В октябре глава ВС РФ Вячеслав Лебедев рассказал, что законопроектом предлагается включить в понятие уголовного проступка преступления небольшой тяжести против собственности, если они совершены впервые и не связаны с насилием.Предполагается, что это поможет россиянам, особенно молодым, вернуться обратно в социум и уменьшит риск, что человек станет профессиональным преступником.Понятие предлагается распространить на 112 составов преступлений. По ним в 2019 году были осуждены более 68 тысяч человек, из них для более 35 тысяч это был первый приговор в жизни.
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/amnistiya-1588629411.html
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верховный суд рф, владимир путин, общество

Верховный суд объяснил, зачем нужно понятие "уголовный проступок"

17:30 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ много лет работает над гуманизацией правосудия, в том числе благодаря этому общее число заключенных за последние годы снизилось вдвое, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Павел Одинцов.
Ранее сегодня президент Владимир Путин согласился, что за мелкие правонарушения на людей не нужно "вешать судимость": "Ну, с кем не бывает, жизнь есть жизнь, не нужно загонять человека в такие жесткие рамки".
"На протяжении длительного времени Верховный суд при взаимодействии с другими ведомствами и при поддержке президента работает над гуманизацией российского уголовного законодательства. Разработан ряд концептуальных изменений, в том числе понятие уголовного проступка", - прокомментировал Одинцов.
По его словам, в том числе результатом такой работы стало снижение в два раза числа заключенных.
"Еще недавно стереотип об инквизиционности российской судебной системы был нормой, но ситуация начинает меняться. Люди начинают понимать, какие критерии оценки судебной системы являются объективными", - полагает Одинцов.
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По его мнению, за основной критерий стоит брать число заключенных – а оно с каждым годом снижается.
В октябре глава ВС РФ Вячеслав Лебедев рассказал, что законопроектом предлагается включить в понятие уголовного проступка преступления небольшой тяжести против собственности, если они совершены впервые и не связаны с насилием.
Предполагается, что это поможет россиянам, особенно молодым, вернуться обратно в социум и уменьшит риск, что человек станет профессиональным преступником.
Понятие предлагается распространить на 112 составов преступлений. По ним в 2019 году были осуждены более 68 тысяч человек, из них для более 35 тысяч это был первый приговор в жизни.
 
Верховный суд РФВладимир ПутинОбщество
 
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