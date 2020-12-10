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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201210/subsidii-1588636099.html
Почти 100 представителей малого бизнеса Подмосковья получат субсидии
Почти 100 представителей малого бизнеса Подмосковья получат субсидии
Более 90 субъектов малого и среднего предпринимательства получат субсидию на модернизацию производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:22
2020-12-10T17:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Более 90 субъектов малого и среднего предпринимательства получат субсидию на модернизацию производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Субсидия региональным организациям предполагает возврат до 50% затрат на приобретение оборудования, при этом максимальный объем финансовой поддержки - 10 миллионов рублей. Она предоставляется в рамках государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья"."Субсидия на модернизацию очень востребована среди бизнесменов Московской области. По 163 заявкам принято положительное решение, из них получат финансирование 98 компаний. Объем финансовой поддержки от Правительства региона составляет более 400,1 миллионов рублей" - рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.
https://ria.ru/20201210/obuchenie-1588551701.html
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московская область (подмосковье), экономика

Почти 100 представителей малого бизнеса Подмосковья получат субсидии

17:22 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Более 90 субъектов малого и среднего предпринимательства получат субсидию на модернизацию производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Субсидия региональным организациям предполагает возврат до 50% затрат на приобретение оборудования, при этом максимальный объем финансовой поддержки - 10 миллионов рублей. Она предоставляется в рамках государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья".
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"Субсидия на модернизацию очень востребована среди бизнесменов Московской области. По 163 заявкам принято положительное решение, из них получат финансирование 98 компаний. Объем финансовой поддержки от Правительства региона составляет более 400,1 миллионов рублей" - рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
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