https://ria.ru/20201210/subsidii-1588636099.html

Почти 100 представителей малого бизнеса Подмосковья получат субсидии

Почти 100 представителей малого бизнеса Подмосковья получат субсидии

Более 90 субъектов малого и среднего предпринимательства получат субсидию на модернизацию производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:22

2020-12-10T17:22

2020-12-10T17:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Более 90 субъектов малого и среднего предпринимательства получат субсидию на модернизацию производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Субсидия региональным организациям предполагает возврат до 50% затрат на приобретение оборудования, при этом максимальный объем финансовой поддержки - 10 миллионов рублей. Она предоставляется в рамках государственной программы Московской области "Предпринимательство Подмосковья"."Субсидия на модернизацию очень востребована среди бизнесменов Московской области. По 163 заявкам принято положительное решение, из них получат финансирование 98 компаний. Объем финансовой поддержки от Правительства региона составляет более 400,1 миллионов рублей" - рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

https://ria.ru/20201210/obuchenie-1588551701.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), экономика