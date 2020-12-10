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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20201210/subsidii-1588553431.html
Резиденты ОЭЗ Москвы получат более 60 миллионов рублей субсидий
Резиденты ОЭЗ Москвы получат более 60 миллионов рублей субсидий
Столичные власти одобрили три заявки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" на предоставление субсидии для возмещения части лизинговых... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:56
2020-12-10T10:56
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Столичные власти одобрили три заявки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" на предоставление субсидии для возмещения части лизинговых платежей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он уточнил, что почти 52 миллиона рублей получит в течение следующих двух лет компания "Микрон" - производитель микросхем и чипов.Также среди получателей субсидии такие компании как "Научно-исследовательский институт систем связи и управления" (НИИСУ) - изготовитель приборов полевой системы связи, и компания "Тест-Контакт", специализирующаяся на продукции для испытаний электронной компонентной базы высоконадежной техники.В сообщении также отмечается, что ранее 10 инновационно-технологических компаний ОЭЗ Москвы смогли воспользоваться субсидиями на частичную компенсацию расходов, понесенных московскими предприятиями малого и среднего бизнеса в 2019 году. Кроме доступных многим предпринимателям столицы компенсаций на выставочную деятельность и экспортную поддержку, компании ОЭЗ смогли частично возместить проценты по кредиту, компенсировать часть затрат на приобретение оборудования. Среди получателей - производители композитных материалов, лекарств, медицинской техники, средств обеспечения безопасности, энергетического оборудования.
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Резиденты ОЭЗ Москвы получат более 60 миллионов рублей субсидий

10:56 10.12.2020
 
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Столичные власти одобрили три заявки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" на предоставление субсидии для возмещения части лизинговых платежей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Предприятиям ОЭЗ "Технополис "Москва" доступны не только меры поддержки, предусмотренные условиями размещения в особой экономической зоне, но и другие, общегородские варианты помощи. Например, уже трем резидентам в этом году одобрены субсидии на общую сумму порядка 63 миллиона рублей. Это поможет компенсировать часть затрат на уплату платежей по лизинговым договорам", - сообщил руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.
Он уточнил, что почти 52 миллиона рублей получит в течение следующих двух лет компания "Микрон" - производитель микросхем и чипов.
Также среди получателей субсидии такие компании как "Научно-исследовательский институт систем связи и управления" (НИИСУ) - изготовитель приборов полевой системы связи, и компания "Тест-Контакт", специализирующаяся на продукции для испытаний электронной компонентной базы высоконадежной техники.
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В сообщении также отмечается, что ранее 10 инновационно-технологических компаний ОЭЗ Москвы смогли воспользоваться субсидиями на частичную компенсацию расходов, понесенных московскими предприятиями малого и среднего бизнеса в 2019 году. Кроме доступных многим предпринимателям столицы компенсаций на выставочную деятельность и экспортную поддержку, компании ОЭЗ смогли частично возместить проценты по кредиту, компенсировать часть затрат на приобретение оборудования. Среди получателей - производители композитных материалов, лекарств, медицинской техники, средств обеспечения безопасности, энергетического оборудования.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
 
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