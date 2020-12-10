https://ria.ru/20201210/stroitelstvo-1588583790.html
Завершено строительство нового Дворца спорта в Иванове
Завершено строительство нового Дворца спорта в Иванове
Завершено строительство самого крупного спортивного объекта Ивановской области – Дворца игровых видов спорта , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:23
2020-12-10T13:23
2020-12-10T13:23
ивановская область
станислав воскресенский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588584648_0:12:700:406_1920x0_80_0_0_fe974ecb32a7d01e9022a5fdf503c05f.jpg
ИВАНОВО, 10 дек – РИА Новости. Завершено строительство самого крупного спортивного объекта Ивановской области – Дворца игровых видов спорта , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, сейчас на объекте занимаются финальной отделкой, донастраивают оборудование и собирают мебель, проводят проверку работы инженерных систем. Основной зал Дворца вмещает до 2500 зрителей, а при необходимости количество мест может быть увеличено. В физкультурно-оздоровительном блоке разместились тренажерный и тренировочный залы, зал единоборств, большой и малый залы для групповых занятий. После пандемии Дворец игровых видов спорта будет принимать турниры всероссийского и международного уровня. Чтобы это стало возможным, строителей консультировали представители различных спортивных соревнований. В частности, спортивные функционеры помогали с настройкой звуковых, световых и мультимедийных систем сопровождения соревнований.Губернатор Станислав Воскресенский отметил, что Дворец игровых видов спорта – самый крупный спортивный объект в Ивановской области. "Важно не только его построить, но и правильно им управлять. Поэтому поручаю разработать модель управления Дворцом игровых видов спорта, найти профессиональную команду, которая этим будет заниматься. Нужно, чтобы дворец по-настоящему зажил и радовал жителей нашей области", – процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.Дворец игровых видов спорта – социальный долгострой, его строительство начато в 2012 году и велось в рамках инвестиционных программ Министерства спорта Российской Федерации, действовавших в 2006-2015 годах. В этот период дворец достроен не был, финансирование остановили, как следствие – объект законсервировали. Работы во Дворце игровых видов спорта возобновили в 2019 году. Достройка велась в рамках национального проекта "Демография". Общий объем финансирования в 2019-2020 годах составил 667,5 миллиона рублей, в том числе 611,4 миллиона рублей – средства федерального бюджета.
https://ria.ru/20201208/kapremont-1588170460.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588584648_77:0:700:467_1920x0_80_0_0_077bade1d625758584d63d1c5356ed26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав воскресенский
ИВАНОВО, 10 дек – РИА Новости. Завершено строительство самого крупного спортивного объекта Ивановской области – Дворца игровых видов спорта , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В январе 2021 года здесь должны начаться тренировки спортсменов по баскетболу, волейболу, мини-футболу", – сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас на объекте занимаются финальной отделкой, донастраивают оборудование и собирают мебель, проводят проверку работы инженерных систем. Основной зал Дворца вмещает до 2500 зрителей, а при необходимости количество мест может быть увеличено. В физкультурно-оздоровительном блоке разместились тренажерный и тренировочный залы, зал единоборств, большой и малый залы для групповых занятий. После пандемии Дворец игровых видов спорта будет принимать турниры всероссийского и международного уровня. Чтобы это стало возможным, строителей консультировали представители различных спортивных соревнований. В частности, спортивные функционеры помогали с настройкой звуковых, световых и мультимедийных систем сопровождения соревнований.
Губернатор Станислав Воскресенский
отметил, что Дворец игровых видов спорта – самый крупный спортивный объект в Ивановской области. "Важно не только его построить, но и правильно им управлять. Поэтому поручаю разработать модель управления Дворцом игровых видов спорта, найти профессиональную команду, которая этим будет заниматься. Нужно, чтобы дворец по-настоящему зажил и радовал жителей нашей области", – процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.
Дворец игровых видов спорта – социальный долгострой, его строительство начато в 2012 году и велось в рамках инвестиционных программ Министерства спорта Российской Федерации, действовавших в 2006-2015 годах. В этот период дворец достроен не был, финансирование остановили, как следствие – объект законсервировали. Работы во Дворце игровых видов спорта возобновили в 2019 году. Достройка велась в рамках национального проекта "Демография". Общий объем финансирования в 2019-2020 годах составил 667,5 миллиона рублей, в том числе 611,4 миллиона рублей – средства федерального бюджета.