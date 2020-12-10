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Ивановская область
Ивановская область
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Завершено строительство нового Дворца спорта в Иванове
Завершено строительство нового Дворца спорта в Иванове
Завершено строительство самого крупного спортивного объекта Ивановской области – Дворца игровых видов спорта , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T13:23
2020-12-10T13:23
ивановская область
станислав воскресенский
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ИВАНОВО, 10 дек – РИА Новости. Завершено строительство самого крупного спортивного объекта Ивановской области – Дворца игровых видов спорта , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, сейчас на объекте занимаются финальной отделкой, донастраивают оборудование и собирают мебель, проводят проверку работы инженерных систем. Основной зал Дворца вмещает до 2500 зрителей, а при необходимости количество мест может быть увеличено. В физкультурно-оздоровительном блоке разместились тренажерный и тренировочный залы, зал единоборств, большой и малый залы для групповых занятий. После пандемии Дворец игровых видов спорта будет принимать турниры всероссийского и международного уровня. Чтобы это стало возможным, строителей консультировали представители различных спортивных соревнований. В частности, спортивные функционеры помогали с настройкой звуковых, световых и мультимедийных систем сопровождения соревнований.Губернатор Станислав Воскресенский отметил, что Дворец игровых видов спорта – самый крупный спортивный объект в Ивановской области. "Важно не только его построить, но и правильно им управлять. Поэтому поручаю разработать модель управления Дворцом игровых видов спорта, найти профессиональную команду, которая этим будет заниматься. Нужно, чтобы дворец по-настоящему зажил и радовал жителей нашей области", – процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.Дворец игровых видов спорта – социальный долгострой, его строительство начато в 2012 году и велось в рамках инвестиционных программ Министерства спорта Российской Федерации, действовавших в 2006-2015 годах. В этот период дворец достроен не был, финансирование остановили, как следствие – объект законсервировали. Работы во Дворце игровых видов спорта возобновили в 2019 году. Достройка велась в рамках национального проекта "Демография". Общий объем финансирования в 2019-2020 годах составил 667,5 миллиона рублей, в том числе 611,4 миллиона рублей – средства федерального бюджета.
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станислав воскресенский

Завершено строительство нового Дворца спорта в Иванове

13:23 10.12.2020
 
© Фото : Администрация городского округа Иваново Строительство Дворца игровых видов спорта в Ивановской области
Строительство Дворца игровых видов спорта в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Администрация городского округа Иваново
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ИВАНОВО, 10 дек – РИА Новости. Завершено строительство самого крупного спортивного объекта Ивановской области – Дворца игровых видов спорта , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В январе 2021 года здесь должны начаться тренировки спортсменов по баскетболу, волейболу, мини-футболу", – сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас на объекте занимаются финальной отделкой, донастраивают оборудование и собирают мебель, проводят проверку работы инженерных систем. Основной зал Дворца вмещает до 2500 зрителей, а при необходимости количество мест может быть увеличено. В физкультурно-оздоровительном блоке разместились тренажерный и тренировочный залы, зал единоборств, большой и малый залы для групповых занятий. После пандемии Дворец игровых видов спорта будет принимать турниры всероссийского и международного уровня. Чтобы это стало возможным, строителей консультировали представители различных спортивных соревнований. В частности, спортивные функционеры помогали с настройкой звуковых, световых и мультимедийных систем сопровождения соревнований.
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Губернатор Станислав Воскресенский отметил, что Дворец игровых видов спорта – самый крупный спортивный объект в Ивановской области. "Важно не только его построить, но и правильно им управлять. Поэтому поручаю разработать модель управления Дворцом игровых видов спорта, найти профессиональную команду, которая этим будет заниматься. Нужно, чтобы дворец по-настоящему зажил и радовал жителей нашей области", – процитировали в пресс-службе слова Станислава Воскресенского.
Дворец игровых видов спорта – социальный долгострой, его строительство начато в 2012 году и велось в рамках инвестиционных программ Министерства спорта Российской Федерации, действовавших в 2006-2015 годах. В этот период дворец достроен не был, финансирование остановили, как следствие – объект законсервировали. Работы во Дворце игровых видов спорта возобновили в 2019 году. Достройка велась в рамках национального проекта "Демография". Общий объем финансирования в 2019-2020 годах составил 667,5 миллиона рублей, в том числе 611,4 миллиона рублей – средства федерального бюджета.
 
Ивановская областьСтанислав Воскресенский
 
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