https://ria.ru/20201210/statya-1588523815.html

Венецианская комиссия призвала КС Украины восстановить отмененную статью

Венецианская комиссия призвала КС Украины восстановить отмененную статью

Венецианская комиссия рекомендовала восстановить отмененную Конституционным судом Украины статью Уголовного кодекса страны, которая предусматривала наказание в... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T01:14

2020-12-10T01:14

2020-12-10T01:14

венецианская комиссия

верховная рада украины

владимир зеленский

москва

украина

в мире

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Венецианская комиссия рекомендовала восстановить отмененную Конституционным судом Украины статью Уголовного кодекса страны, которая предусматривала наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, и доработать ее, говорится в заявлении комиссии."Верховная рада должна выполнить решение, интерпретировав его в свете конституционных основ страны и применяемых международных стандартов, учитывая общественные интересы, такие как борьбу с коррупцией", - подчеркнула комиссия."Что касается статьи 366-1 Уголовного кодекса, признанной Конституционным судом как утратившая силу, следует восстановить уголовную ответственность за представление заведомо ложного заявления, но закон может более подробно установить различные наказания в соответствии со степенью уголовной ответственности", - говорится в заявлении.Венецианская комиссия также подчеркнула, что полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции в вопросе деклараций должностных лиц должны быть восстановлены.В конце октября КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национального агентства по предотвращению коррупции проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.

https://ria.ru/20201103/zelenskiy-1582752785.html

https://ria.ru/20201105/ukraina-1583244156.html

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венецианская комиссия, верховная рада украины, владимир зеленский, москва, украина, в мире