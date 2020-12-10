Венецианская комиссия призвала КС Украины восстановить отмененную статью
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Венецианская комиссия рекомендовала восстановить отмененную Конституционным судом Украины статью Уголовного кодекса страны, которая предусматривала наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, и доработать ее, говорится в заявлении комиссии.
"Венецианская комиссия признает, что решение ... Конституционного суда Украины лишено четкой аргументации, не имеет прочной основы в международном праве и, возможно, запятнано важной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей", - сообщила комиссия.
"Верховная рада должна выполнить решение, интерпретировав его в свете конституционных основ страны и применяемых международных стандартов, учитывая общественные интересы, такие как борьбу с коррупцией", - подчеркнула комиссия.
"Что касается статьи 366-1 Уголовного кодекса, признанной Конституционным судом как утратившая силу, следует восстановить уголовную ответственность за представление заведомо ложного заявления, но закон может более подробно установить различные наказания в соответствии со степенью уголовной ответственности", - говорится в заявлении.
Венецианская комиссия также подчеркнула, что полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции в вопросе деклараций должностных лиц должны быть восстановлены.
В конце октября КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национального агентства по предотвращению коррупции проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
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