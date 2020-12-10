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"Марс, мы идем!" Маск назвал успешными испытания разбившегося Starship
"Марс, мы идем!" Маск назвал успешными испытания разбившегося Starship
Глава SpaceX Илон Маск назвал успешными испытания прототипа корабля Starship, несмотря на взрыв при посадке. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T02:49
2020-12-10T02:49
2020-12-10T10:12
илон маск
космос - риа наука
spacex
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Глава SpaceX Илон Маск назвал успешными испытания прототипа корабля Starship, несмотря на взрыв при посадке."Успешный подъем, переключение на ведущие баки и точный контроль закрылков вплоть до места посадки!" - написал Маcк в Twitter.Накануне теста сообщалось, что в ходе испытания аппарат должен подняться на высоту 15 километров. Тест многократно откладывался.Одним из принципиальных отличий Starship станет то, что она при возвращении будет планировать вниз при помощи оперения – двух нижних и двух головных стабилизаторов – и только ближе к поверхности перевернется и совершит посадку. Ранее сообщалось об успешных испытаниях работы всех трех двигателей. Нынешний старт стал впервой попыткой корабля подняться в воздух с полностью собранным корпусом: с носовым обтекателем и передними и задними стабилизаторами.
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илон маск, космос - риа наука, spacex