https://ria.ru/20201210/starship-1588526660.html
Прототип Starship разбился после испытательного полета
Прототип Starship разбился после испытательного полета
Прототип аппарата Starship, разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов, разбился после испытательного полета. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T02:44
2020-12-10T02:44
2020-12-10T08:44
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ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Прототип аппарата Starship, разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов, разбился после испытательного полета.В ходе теста, прошедшего в Техасе, аппарат поднялся на собственной тяге, повернулся в горизонтальное положение, некоторое время находился в нем, затем вновь вернулся в исходную позицию и начал спускаться на Землю. В момент касания с поверхностью появилось пламя, раздался взрыв.Накануне теста сообщалось, что в ходе испытания аппарат должен подняться на высоту 15 километров. Тест многократно откладывали.Одним из принципиальных отличий Starship станет метод посадки. При возвращении аппарат будет планировать вниз с помощью оперения – двух нижних и двух головных стабилизаторов – и только ближе к поверхности он перевернется и совершит посадку.Ранее сообщалось об успешных испытаниях работы всех трех двигателей.Нынешний старт стал впервой попыткой корабля подняться в воздух с полностью собранным корпусом: с носовым обтекателем и передними и задними стабилизаторами. Кроме того, это был первый полет с тремя двигателями Raptor. В конечной версии их должно стать шесть.
https://ria.ru/20201210/starship-1588526963.html
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Кадры взрыва прототипа корабля Starship во время испытаний в Техасе
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытаниях, а Маск заявил об успехе испытательного полета.
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