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Прототип Starship разбился после испытательного полета
Прототип Starship разбился после испытательного полета
Прототип аппарата Starship, разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов, разбился после испытательного полета. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T02:44
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ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Прототип аппарата Starship, разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов, разбился после испытательного полета.В ходе теста, прошедшего в Техасе, аппарат поднялся на собственной тяге, повернулся в горизонтальное положение, некоторое время находился в нем, затем вновь вернулся в исходную позицию и начал спускаться на Землю. В момент касания с поверхностью появилось пламя, раздался взрыв.Накануне теста сообщалось, что в ходе испытания аппарат должен подняться на высоту 15 километров. Тест многократно откладывали.Одним из принципиальных отличий Starship станет метод посадки. При возвращении аппарат будет планировать вниз с помощью оперения – двух нижних и двух головных стабилизаторов – и только ближе к поверхности он перевернется и совершит посадку.Ранее сообщалось об успешных испытаниях работы всех трех двигателей.Нынешний старт стал впервой попыткой корабля подняться в воздух с полностью собранным корпусом: с носовым обтекателем и передними и задними стабилизаторами. Кроме того, это был первый полет с тремя двигателями Raptor. В конечной версии их должно стать шесть.
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Кадры взрыва прототипа корабля Starship во время испытаний в Техасе
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытаниях, а Маск заявил об успехе испытательного полета.
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вашингтон, земля, космос - риа наука, spacex, сша, техас

Прототип Starship разбился после испытательного полета

02:44 10.12.2020 (обновлено: 08:44 10.12.2020)
 
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ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Прототип аппарата Starship, разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов, разбился после испытательного полета.
В ходе теста, прошедшего в Техасе, аппарат поднялся на собственной тяге, повернулся в горизонтальное положение, некоторое время находился в нем, затем вновь вернулся в исходную позицию и начал спускаться на Землю. В момент касания с поверхностью появилось пламя, раздался взрыв.

"Отличная работа", — сообщили руководители испытания в SpaceX.

Накануне теста сообщалось, что в ходе испытания аппарат должен подняться на высоту 15 километров. Тест многократно откладывали.
Одним из принципиальных отличий Starship станет метод посадки. При возвращении аппарат будет планировать вниз с помощью оперения – двух нижних и двух головных стабилизаторов – и только ближе к поверхности он перевернется и совершит посадку.
Ранее сообщалось об успешных испытаниях работы всех трех двигателей.
Нынешний старт стал впервой попыткой корабля подняться в воздух с полностью собранным корпусом: с носовым обтекателем и передними и задними стабилизаторами. Кроме того, это был первый полет с тремя двигателями Raptor. В конечной версии их должно стать шесть.
Сверхтяжелая ракета Starship SN8 компании SpaceX взрывается во время попытки обратной посадки в Бока-Чика. 9 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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"Марс, мы идем!" Маск назвал успешными испытания разбившегося Starship
 
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