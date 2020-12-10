https://ria.ru/20201210/ssha-1588639281.html

Американец обезглавил своих детей

Американец обезглавил своих детей

Обвинения в убийстве и насилии над детьми предъявили жителю города Ланкастер, штат Калифорния, в доме которого нашли тела его двух обезглавленных детей,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:36

2020-12-10T17:36

2020-12-10T17:36

ланкастер

лос-анджелес

калифорния

в мире

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Обвинения в убийстве и насилии над детьми предъявили жителю города Ланкастер, штат Калифорния, в доме которого нашли тела его двух обезглавленных детей, сообщает издание Los Angeles Times.Полиция задержала 34-летнего Мориса Джуэла Тейлора-старшего в пятницу. Правоохранители прибыли к его дому после сообщений о возможной утечке газа. Внутри полиция обнаружила тела двух обезглавленных детей - 12-летнего Мориса-младшего и 13-летней Малиаки. По версии правоохранителей, на протяжении пяти дней тела детей держали в доме. Отец показывал двум сыновьям (8 и 9 лет) тела убитых брата и сестры, мальчиков держали в отдельных комнатах без еды. В пятницу отца детей в наручниках доставили в больницу в сопровождении правоохранителей.Тейлору были предъявлены обвинения в убийстве по двум пунктам и в насилии над детьми. Максимальное возможное наказание - 57 лет лишения свободы. Мать детей, которая находилась в доме, не является подозреваемой, её допрашивают следователи, сообщает представитель департамента шерифа округа Лос-Анджелес. По его словам, семья не стояла на учете в департаменте по делам детей и семьи округа.Полицию в пятницу вызвал клиент Тейлора, с которым он работал в фитнес-центре Санта-Моники, Тейлор не выходил на связь в Zoom на запланированный сеанс. Клиент тренера подумал, что в доме произошла утечка газа, и попросил власти проверить здание.

https://ria.ru/20200617/1573057127.html

https://ria.ru/20200610/1572731442.html

ланкастер

лос-анджелес

калифорния

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ланкастер, лос-анджелес, калифорния, в мире