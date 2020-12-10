https://ria.ru/20201210/sposob-1588597698.html

Найден новый способ определить тяжесть состояния пациентов с COVID-19

Найден новый способ определить тяжесть состояния пациентов с COVID-19

Слезы пациентов с COVID-19 могут помочь определить тяжесть течения заболевания. К такому выводу пришли специалисты отделения офтальмологии испанской клиники... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:27

2020-12-10T14:27

2020-12-10T15:12

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

испания

в мире

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Слезы пациентов с COVID-19 могут помочь определить тяжесть течения заболевания. К такому выводу пришли специалисты отделения офтальмологии испанской клиники Сан-Карлос, исследование которых опубликовано на портале ScienceDirect.Медики проанализировали образцы из крови и слизистой глаз 41 здорового человека и 62 зараженных коронавирусом.Выяснилось, что в составе слез инфицированных, как и в плазме крови, повышено содержание цитокинов — молекул, мобилизующих иммунную систему на борьбу с вирусом.Ученые отмечают, что мазок со слизистой глаза можно брать у пациентов с коронавирусом вместо крови. Тем не менее у пациентов с бессимптомным течением болезни или легкой формой в слезной жидкости может содержаться недостаточное для постановки диагноза количество вирусных частиц.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/glaza-1588374388.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

испания

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коронавирус covid-19, испания, в мире