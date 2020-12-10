Найден новый способ определить тяжесть состояния пациентов с COVID-19
14:27 10.12.2020 (обновлено: 15:12 10.12.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Слезы пациентов с COVID-19 могут помочь определить тяжесть течения заболевания. К такому выводу пришли специалисты отделения офтальмологии испанской клиники Сан-Карлос, исследование которых опубликовано на портале ScienceDirect.
Медики проанализировали образцы из крови и слизистой глаз 41 здорового человека и 62 зараженных коронавирусом.
Выяснилось, что в составе слез инфицированных, как и в плазме крови, повышено содержание цитокинов — молекул, мобилизующих иммунную систему на борьбу с вирусом.
"Слезы — это доступные неинвазивные источники, из которых можно получить биомаркеры. Недавно было доказано, что анализ слез является полезным индикатором многих заболеваний", — говорится в исследовании.
Ученые отмечают, что мазок со слизистой глаза можно брать у пациентов с коронавирусом вместо крови. Тем не менее у пациентов с бессимптомным течением болезни или легкой формой в слезной жидкости может содержаться недостаточное для постановки диагноза количество вирусных частиц.
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