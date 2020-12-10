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https://ria.ru/20201210/sposob-1588597698.html
Найден новый способ определить тяжесть состояния пациентов с COVID-19
Найден новый способ определить тяжесть состояния пациентов с COVID-19
Слезы пациентов с COVID-19 могут помочь определить тяжесть течения заболевания. К такому выводу пришли специалисты отделения офтальмологии испанской клиники... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:27
2020-12-10T15:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
испания
в мире
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Слезы пациентов с COVID-19 могут помочь определить тяжесть течения заболевания. К такому выводу пришли специалисты отделения офтальмологии испанской клиники Сан-Карлос, исследование которых опубликовано на портале ScienceDirect.Медики проанализировали образцы из крови и слизистой глаз 41 здорового человека и 62 зараженных коронавирусом.Выяснилось, что в составе слез инфицированных, как и в плазме крови, повышено содержание цитокинов — молекул, мобилизующих иммунную систему на борьбу с вирусом.Ученые отмечают, что мазок со слизистой глаза можно брать у пациентов с коронавирусом вместо крови. Тем не менее у пациентов с бессимптомным течением болезни или легкой формой в слезной жидкости может содержаться недостаточное для постановки диагноза количество вирусных частиц.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/glaza-1588374388.html
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коронавирус covid-19, испания, в мире

Найден новый способ определить тяжесть состояния пациентов с COVID-19

14:27 10.12.2020 (обновлено: 15:12 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Слезы пациентов с COVID-19 могут помочь определить тяжесть течения заболевания. К такому выводу пришли специалисты отделения офтальмологии испанской клиники Сан-Карлос, исследование которых опубликовано на портале ScienceDirect.
Медики проанализировали образцы из крови и слизистой глаз 41 здорового человека и 62 зараженных коронавирусом.
Глаза - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 12:05РИА Наука
Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на глаза
Выяснилось, что в составе слез инфицированных, как и в плазме крови, повышено содержание цитокинов — молекул, мобилизующих иммунную систему на борьбу с вирусом.

"Слезы — это доступные неинвазивные источники, из которых можно получить биомаркеры. Недавно было доказано, что анализ слез является полезным индикатором многих заболеваний", — говорится в исследовании.

Ученые отмечают, что мазок со слизистой глаза можно брать у пациентов с коронавирусом вместо крови. Тем не менее у пациентов с бессимптомным течением болезни или легкой формой в слезной жидкости может содержаться недостаточное для постановки диагноза количество вирусных частиц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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