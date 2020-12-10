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Путин провел встречу с членами СПЧ
Путин провел встречу с членами СПЧ
Президент России Владимир Путин провел встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ). РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:00
2020-12-10T17:02
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ).Главными темами обсуждения стали защита прав россиян, цифровизация, цензура в интернете и борьба с COVID-19. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.Пандемия как новое измерениеКак отметил глава государства, пандемия стала для нашей страны и всего мира непростым испытанием.Президент указал, что экспертная оценка СПЧ крайне востребована в ситуации с коронавирусом, когда государство ищет "баланс между неизбежными, но вынужденными ограничениями и необходимыми свободами"."Мы с вами видим, что в некоторых странах происходит, когда так называемые ковид-диссиденты выражают свою реакцию достаточно бурно на необходимые шаги со стороны государства", — пояснил он, добавив, что в этом случае необходимо ясное понимание происходящего и профессиональная экспертиза.Глава государства добавил, что Россия оказалась готова к переходу на удаленную работу, в том числе в сфере образования, лучше "чем даже мы сами ожидали, и лучше, чем многие другие государства мира".Ужесточение требований к иноагентамГоворя о законопроекте об ужесточении требований к иностранным агентам, президент заметил, что система маркировки по отношению к НКО и физлицам в этом случае связана "с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств из-за границы"."Просто изобретаются новые способы получения денег из-за границы для осуществления своей деятельности. Это первое. Второе — мы исходим из того, что это не ведет к каким-то запретительным шагам дальше со стороны государства", — обратился президент к главе СПЧ Валерию Фадееву, представившему доклад на эту тему.Как подчеркнул глава государства, нельзя, чтобы законопроект как-то "ограничивал людей, &lt;...&gt; их деятельность".Путин согласился с главой СПЧ, заявившем о необходимости доработать законопроект и обсудить возможные риски."Мы всегда исходили из того, что это связано только с одним — обеспечением невмешательства в наши внутренние дела со стороны иностранных государств, над чем они активно работают, мы же это знаем. Активно работают. А как? Деньги дают для того, чтобы продвинуть свою повестку дня в нашей внутриполитической жизни", — ответил он Фадееву."Не стрелять себе в ногу"Путин назвал блокировку аккаунтов российских пользователей иностранными ресурсами цензурой и заметил, что Россия вынуждена реагировать на такие действия.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на цензуру в отношении российских СМИ. За ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности интернет-ресурсам грозит блокировка, замедление трафика и административные штрафы.Президент заметил, что понимает риски, связанные с ответными действиями со стороны России."Будем развивать свои собственные сервисы, свои собственные возможности, свои собственные сети, предоставлять качественные услуги у себя и не будем ограничивать людей там, где совершенно это не имеет никакого смысла. Я всегда из этого исходил, что любые наши ответные действия не должны идти нам самим во вред", — считает он.Президент согласился с членом СПЧ Кириллом Кабановым, предложившим разработать концепцию защиты прав россиян в цифровом пространстве."Я солидарен целиком и полностью: нельзя принимать такие фундаментальные решения и фундаментальные наши концептуальные документы в сфере искусственного интеллекта, в сфере цифровой экономики без решения проблем и без создания необходимой нормативной базы, связанной с обеспечением интересов и прав граждан в этой сфере", — ответил Фадееву Путин.О притеснениях российских журналистовКроме того, глава государства подчеркнул, что на притеснения российских журналистов за рубежом и нарушение их прав необходимо реагировать "быстро и пожестче".По словам Путина, несмотря на заявления о "свободе слова", иностранные партнеры используют СМИ как инструмент достижения своих целей на международной арене, в том числе в отношении Москвы."По поводу деятельности наших журналистов за границей: да, мы видим, что во многих странах — во всяком случае, тех, которые выстраивают отношения с нашей страной как с потенциальным конкурентом, даже с противником, а в некоторых странах в доктринальных документах прямо прописывают Россию как геополитического врага &lt;...&gt; — там начинают прижимать и наших журналистов", — сказал он.О широкой амнистииОтвечая на предложение члена СПЧ Евы Меркачевой о проведении широкой амнистии, президент указал, что о таком "инструменте гуманизации" нельзя забывать, хотя к его реализации нужно отнестись внимательно."Вы сослались на царскую Россию — известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда", — пояснил он.Как считает Путин, перед проведением широкой амнистии необходимо понять, "как люди, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении них правонарушения, окажутся на свободе"."Хотя как акт гуманизма это, конечно, возможно для применения", — заключил он.
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россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, общество

Путин провел встречу с членами СПЧ

16:00 10.12.2020 (обновлено: 17:02 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ).
Главными темами обсуждения стали защита прав россиян, цифровизация, цензура в интернете и борьба с COVID-19. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.

Пандемия как новое измерение

Как отметил глава государства, пандемия стала для нашей страны и всего мира непростым испытанием.

"Она подтолкнула к тому, чтобы проанализировать и даже переосмыслить многие ключевые принципы социального общения. Отношение между государством и гражданином — это также приобрело новое измерение", — заявил он.

Президент указал, что экспертная оценка СПЧ крайне востребована в ситуации с коронавирусом, когда государство ищет "баланс между неизбежными, но вынужденными ограничениями и необходимыми свободами".
"Мы с вами видим, что в некоторых странах происходит, когда так называемые ковид-диссиденты выражают свою реакцию достаточно бурно на необходимые шаги со стороны государства", — пояснил он, добавив, что в этом случае необходимо ясное понимание происходящего и профессиональная экспертиза.
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Глава государства добавил, что Россия оказалась готова к переходу на удаленную работу, в том числе в сфере образования, лучше "чем даже мы сами ожидали, и лучше, чем многие другие государства мира".

Ужесточение требований к иноагентам

Говоря о законопроекте об ужесточении требований к иностранным агентам, президент заметил, что система маркировки по отношению к НКО и физлицам в этом случае связана "с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств из-за границы".
"Просто изобретаются новые способы получения денег из-за границы для осуществления своей деятельности. Это первое. Второе — мы исходим из того, что это не ведет к каким-то запретительным шагам дальше со стороны государства", — обратился президент к главе СПЧ Валерию Фадееву, представившему доклад на эту тему.
Как подчеркнул глава государства, нельзя, чтобы законопроект как-то "ограничивал людей, <...> их деятельность".
Путин согласился с главой СПЧ, заявившем о необходимости доработать законопроект и обсудить возможные риски.
"Мы всегда исходили из того, что это связано только с одним — обеспечением невмешательства в наши внутренние дела со стороны иностранных государств, над чем они активно работают, мы же это знаем. Активно работают. А как? Деньги дают для того, чтобы продвинуть свою повестку дня в нашей внутриполитической жизни", — ответил он Фадееву.
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"Не стрелять себе в ногу"

Путин назвал блокировку аккаунтов российских пользователей иностранными ресурсами цензурой и заметил, что Россия вынуждена реагировать на такие действия.

"Это абсолютно очевидная вещь, понятная, по-моему, любому здравомыслящему человеку. Это цензура. Это поле информационного противоборства. Не мы это делаем — обращаю ваше внимание на это — заметьте, не мы. Но мы вынуждены на это как-то реагировать, как-то отвечать. Но давайте, разумеется, будем делать таким образом, чтобы самим себе в ногу не стрелять", — указал он.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на цензуру в отношении российских СМИ. За ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности интернет-ресурсам грозит блокировка, замедление трафика и административные штрафы.
Президент заметил, что понимает риски, связанные с ответными действиями со стороны России.
"Будем развивать свои собственные сервисы, свои собственные возможности, свои собственные сети, предоставлять качественные услуги у себя и не будем ограничивать людей там, где совершенно это не имеет никакого смысла. Я всегда из этого исходил, что любые наши ответные действия не должны идти нам самим во вред", — считает он.
Президент согласился с членом СПЧ Кириллом Кабановым, предложившим разработать концепцию защиты прав россиян в цифровом пространстве.
"Я солидарен целиком и полностью: нельзя принимать такие фундаментальные решения и фундаментальные наши концептуальные документы в сфере искусственного интеллекта, в сфере цифровой экономики без решения проблем и без создания необходимой нормативной базы, связанной с обеспечением интересов и прав граждан в этой сфере", — ответил Фадееву Путин.
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О притеснениях российских журналистов

Кроме того, глава государства подчеркнул, что на притеснения российских журналистов за рубежом и нарушение их прав необходимо реагировать "быстро и пожестче".
По словам Путина, несмотря на заявления о "свободе слова", иностранные партнеры используют СМИ как инструмент достижения своих целей на международной арене, в том числе в отношении Москвы.
"По поводу деятельности наших журналистов за границей: да, мы видим, что во многих странах — во всяком случае, тех, которые выстраивают отношения с нашей страной как с потенциальным конкурентом, даже с противником, а в некоторых странах в доктринальных документах прямо прописывают Россию как геополитического врага <...> — там начинают прижимать и наших журналистов", — сказал он.
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О широкой амнистии

Отвечая на предложение члена СПЧ Евы Меркачевой о проведении широкой амнистии, президент указал, что о таком "инструменте гуманизации" нельзя забывать, хотя к его реализации нужно отнестись внимательно.
"Вы сослались на царскую Россию — известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда", — пояснил он.
Как считает Путин, перед проведением широкой амнистии необходимо понять, "как люди, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении них правонарушения, окажутся на свободе".
"Хотя как акт гуманизма это, конечно, возможно для применения", — заключил он.
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