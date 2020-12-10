https://ria.ru/20201210/sotsiotsentr-1588452634.html

Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники

Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники

Лазерные технологии — передовая отрасль современной техники, разработками в которой активно заняты ученые ведущих российских университетов. Уникальный... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T08:00

2020-12-10T08:00

2020-12-10T08:00

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

ульяновский государственный университет

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

технологии

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Лазерные технологии — передовая отрасль современной техники, разработками в которой активно заняты ученые ведущих российских университетов. Уникальный солитонный лазер разработали и успешно испытали ученые Ульяновского государственного университета (УлГУ) и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Результаты исследования опубликованы в журнале Optics & Laser Technology.Лазеры, как объяснили ученые, имеют фундаментальное значение для развития фотоники – перспективного аналога электроники, работающего за счет управления фотонами. По словам ученых УлГУ, особенно востребованы в фотонике лазеры с высокой частотой следования импульсов.Именно к таким относится разработанный УлГУ совместно с СПбПУ солитонный волоконный лазер с двойной стабилизацией импульса, отличающийся от аналогов компактностью, надежностью, низкой стоимостью и удобством доставки пучка.Основа таких лазеров – оптоволоконные световоды, через которые часть испускаемой энергии, как объяснили ученые, подается обратно в резонатор лазера. Двойная синхронизация позволяет связать фазы продольных волн и добиться тем самым сверхкоротких мощных импульсов. После нескольких циклов излучения возникает состояние, при котором импульсы становятся солитонами — частицеподобными волнами."Мы применили технологию так называемой гибридной синхронизации мод или, простыми словами, двойной стабилизации лазерного импульса. Это помогло создать волоконный лазер, сочетающий высокую частоту импульсов с высоким качеством их последовательности. Сейчас мы достигли частоты следования 12 ГГц и ведем работы над дальнейшим улучшением характеристик", — рассказал старший научный сотрудник Лаборатории квантовой электроники и оптоэлектроники УлГУ Дмитрий Коробко.Конструкция лазера соединяет два механизма синхронизации: эффект нелинейного вращения поляризации и эффект сдвига частоты, создаваемый оптическим модулятором. По словам ученых, главное достоинство нового лазера — поддержание гармонической синхронизации продольных волн при любом режиме генерации.Появление новых типов лазеров всегда открывает уникальные, не предусмотренные ранее варианты их применения, уверен директор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Андрей Кузнецов. По его мнению, развитие лазерных технологий сегодня определяет успех в целом ряде научных и прикладных сфер.Лазерные исследования — приоритетное направление для УлГУ, в рамках которого подготовка специалистов по лазерной физике совмещена с развитием и внедрением новых технологий. В 2009 году в университете образован Научно-исследовательский технологический институт им. С.П. Капицы, в рамках которого функционирует Научно-образовательный центр лазерных и волоконно-оптических технологий, привлекающий к своей работе лучших молодых ученых и студентов.

https://ria.ru/20200129/1563968406.html

https://ria.ru/20201208/tsar-lazer-1588188639.html

https://ria.ru/20201209/tpu-1588240564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербургский политехнический университет петра великого, ульяновский государственный университет, университетская наука, навигатор абитуриента, технологии