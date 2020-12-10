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https://ria.ru/20201210/soprotivlenie-1588653982.html
"Карта сопротивления" баров в Петербурге прекратила существование
"Карта сопротивления" баров в Петербурге прекратила существование
"Карта сопротивления", ранее созданная владельцами некоторых заведений общепита в знак протеста против ограничений из-за COVID-19 на новогодние каникулы,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:31
2020-12-10T18:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. "Карта сопротивления", ранее созданная владельцами некоторых заведений общепита в знак протеста против ограничений из-за COVID-19 на новогодние каникулы, прекратила свое существование, следует из материалов на сайте этой акции.Согласно распоряжению властей, бары, кафе и рестораны в Петербурге в настоящее время работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Петербурге уже отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме."С сегодняшнего дня 10 декабря мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что нам удалось "достучаться" и нас наконец услышала власть. А наши коллеги по цеху наконец смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге", - говорится на сайте, где ранее была размещена карта с адресами заведений, не следующих установленным правилам работы.Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов, который обсудил с ресторатором Арамом Мнацакановым взаимодействие власти и бизнес-сообщества в условиях пандемии, сообщал о возможности смягчения ограничительных мер, если это позволит эпидситуация.Руководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности Александр Ситов сообщал в свою очередь, что проверки соблюдения введенных ограничений по COVID-19 в Петербурге будут продолжаться. При этом, по его словам, "они ведутся крайне лояльно", и сила была применена только один раз в ответ на неправомерные действия предпринимателей.Как сообщал в среду СК РФ, следствие возбудило уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после выявления нарушений в барах Петербурга. До этого в ночь с 8 на 9 декабря в трех предприятиях общественного питания Центрального района в ходе рейда силовиков и представителей администрации были выявлены нарушения закона об ограничительных мероприятиях.Беглов в понедельник заявил, что город от полного локдауна отделяет "совсем немного" - мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах города хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то дальше наступит "красная черта" и перевод всех больниц в инфекционный режим.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201210/peterburg-1588598981.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), александр беглов, санкт-петербург, общество

"Карта сопротивления" баров в Петербурге прекратила существование

18:31 10.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетитель в одном из кафе в Санкт-Петербурге
Посетитель в одном из кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. "Карта сопротивления", ранее созданная владельцами некоторых заведений общепита в знак протеста против ограничений из-за COVID-19 на новогодние каникулы, прекратила свое существование, следует из материалов на сайте этой акции.
Согласно распоряжению властей, бары, кафе и рестораны в Петербурге в настоящее время работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Петербурге уже отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме.
Вывеска бара в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
Вчера, 14:32
Власти Петербурга рассказали, когда ожидать снятия ограничений по COVID
"С сегодняшнего дня 10 декабря мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что нам удалось "достучаться" и нас наконец услышала власть. А наши коллеги по цеху наконец смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге", - говорится на сайте, где ранее была размещена карта с адресами заведений, не следующих установленным правилам работы.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов, который обсудил с ресторатором Арамом Мнацакановым взаимодействие власти и бизнес-сообщества в условиях пандемии, сообщал о возможности смягчения ограничительных мер, если это позволит эпидситуация.
Руководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности Александр Ситов сообщал в свою очередь, что проверки соблюдения введенных ограничений по COVID-19 в Петербурге будут продолжаться. При этом, по его словам, "они ведутся крайне лояльно", и сила была применена только один раз в ответ на неправомерные действия предпринимателей.
Как сообщал в среду СК РФ, следствие возбудило уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после выявления нарушений в барах Петербурга. До этого в ночь с 8 на 9 декабря в трех предприятиях общественного питания Центрального района в ходе рейда силовиков и представителей администрации были выявлены нарушения закона об ограничительных мероприятиях.
Беглов в понедельник заявил, что город от полного локдауна отделяет "совсем немного" - мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах города хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то дальше наступит "красная черта" и перевод всех больниц в инфекционный режим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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