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Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
Алексей Копайгородский вновь победил в конкурсе на должность мэра Сочи, сообщило горсобрание. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:57
2020-12-10T16:57
алексей копайгородский
сочи
краснодарский край
политика
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СОЧИ, 10 дек - РИА Новости. Алексей Копайгородский вновь победил в конкурсе на должность мэра Сочи, сообщило горсобрание.Необходимость проведения нового конкурса на должность главы Сочи возникла после выделения части территории Адлерского района в отдельную территорию – ​городской округ Сириус. Заявки на участие подали шесть человек, из них в финал прошли три кандидата. В четверг депутаты тайным голосованием выбрали победителем действующего мэра Копайгородского."Депутаты городского собрания избрали главу города Сочи… По итогам голосования главой Сочи стал действующий мэр города Сочи Алексей Копайгородский. Депутаты поддержали его кандидатуру единогласно", - говорится в сообщении.По словам председателя горсобрания Виктора Филонова, действующий мэр за год работы хорошо проявил себя. "Ускорились темпы по благоустройству, по обновлению городской инфраструктуры, улучшению качества городской среды. Благодаря грамотному и активному взаимодействию с краевыми и федеральными структурами Сочи вышел в ряд программ софинансирования, начато строительство ряда новых социальных объектов, ожидаем начала реализации ряда масштабных проектов в сфере ЖКХ", – цитируются в сообщении слова Филонова.Копайгородский поблагодарил депутатов за доверие. "Для меня это не только большая честь, но и огромная ответственность за поступательное развитие города Сочи, за сохранение и преумножение его достижений. Главным приоритетом своей работы считаю повышение качества жизни сочинцев, защиту их законных прав и интересов, заботу о каждом жителе города", – цитируются в сообщении слова Копайгородского.Бывший вице-губернатор Краснодарского края Копайгородский возглавил Сочи в сентябре 2019 года после победы в первом в истории города конкурсе на должность мэра.
https://ria.ru/20201203/sochi-1587448268.html
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алексей копайгородский, сочи, краснодарский край, политика

Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе

16:57 10.12.2020
 
© Фото : Администрация Краснодарского краяАлексей Копайгородский
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Администрация Краснодарского края
Читать ria.ru в
СОЧИ, 10 дек - РИА Новости. Алексей Копайгородский вновь победил в конкурсе на должность мэра Сочи, сообщило горсобрание.
Необходимость проведения нового конкурса на должность главы Сочи возникла после выделения части территории Адлерского района в отдельную территорию – ​городской округ Сириус. Заявки на участие подали шесть человек, из них в финал прошли три кандидата. В четверг депутаты тайным голосованием выбрали победителем действующего мэра Копайгородского.
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В Сочи конкурс на должность мэра пройдет после отделения округа Сириус
"Депутаты городского собрания избрали главу города Сочи… По итогам голосования главой Сочи стал действующий мэр города Сочи Алексей Копайгородский. Депутаты поддержали его кандидатуру единогласно", - говорится в сообщении.
По словам председателя горсобрания Виктора Филонова, действующий мэр за год работы хорошо проявил себя. "Ускорились темпы по благоустройству, по обновлению городской инфраструктуры, улучшению качества городской среды. Благодаря грамотному и активному взаимодействию с краевыми и федеральными структурами Сочи вышел в ряд программ софинансирования, начато строительство ряда новых социальных объектов, ожидаем начала реализации ряда масштабных проектов в сфере ЖКХ", – цитируются в сообщении слова Филонова.
Копайгородский поблагодарил депутатов за доверие. "Для меня это не только большая честь, но и огромная ответственность за поступательное развитие города Сочи, за сохранение и преумножение его достижений. Главным приоритетом своей работы считаю повышение качества жизни сочинцев, защиту их законных прав и интересов, заботу о каждом жителе города", – цитируются в сообщении слова Копайгородского.
Бывший вице-губернатор Краснодарского края Копайгородский возглавил Сочи в сентябре 2019 года после победы в первом в истории города конкурсе на должность мэра.
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