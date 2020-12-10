https://ria.ru/20201210/sochi-1588465878.html

В Сочи подсчитали, сколько туристов приедут на Новый год

В Сочи подсчитали, сколько туристов приедут на Новый год

Около 260 тысяч туристов отдохнут в Сочи за десять дней новогодних праздников, сообщает администрация города. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T10:43

2020-12-10T10:43

2020-12-10T10:43

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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СОЧИ, 10 дек — РИА Новости. Около 260 тысяч туристов отдохнут в Сочи за десять дней новогодних праздников, сообщает администрация города.Отмечается, что в этом году курортный сезон стартовал на два месяца позже обычного. Однако город посетило уже более пяти миллионов гостей. Популярность курорта стала рекордной осенью, и зимой спрос на отдых там огромный. Планируется, что в горном кластере 240 кафе и ресторанов будут принимать посетителей с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором."Близится горнолыжный сезон. Только за десять дней новогодних и рождественских праздников город посетят порядка 260 тысяч гостей. И наша задача провести его на таком же высоком уровне, как и летний курортный сезон", — цитируются в сообщении слова замглавы города Владимира Пушкарева.По его словам, и на побережье развивается инфраструктура для отдыха. Так, во всех районах города оборудованы 22 "зимних" пляжа. На каждом из них установлены лавочки, беседки, качели и деревянные настилы. Все это регулярно проходит санитарную обработку.

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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