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В Сочи подсчитали, сколько туристов приедут на Новый год
В Сочи подсчитали, сколько туристов приедут на Новый год
Около 260 тысяч туристов отдохнут в Сочи за десять дней новогодних праздников, сообщает администрация города. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:43
2020-12-10T10:43
куда можно лететь
куда поехать
туристы
новый год
отдых
туризм
туризм
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СОЧИ, 10 дек — РИА Новости. Около 260 тысяч туристов отдохнут в Сочи за десять дней новогодних праздников, сообщает администрация города.Отмечается, что в этом году курортный сезон стартовал на два месяца позже обычного. Однако город посетило уже более пяти миллионов гостей. Популярность курорта стала рекордной осенью, и зимой спрос на отдых там огромный. Планируется, что в горном кластере 240 кафе и ресторанов будут принимать посетителей с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором."Близится горнолыжный сезон. Только за десять дней новогодних и рождественских праздников город посетят порядка 260 тысяч гостей. И наша задача провести его на таком же высоком уровне, как и летний курортный сезон", — цитируются в сообщении слова замглавы города Владимира Пушкарева.По его словам, и на побережье развивается инфраструктура для отдыха. Так, во всех районах города оборудованы 22 "зимних" пляжа. На каждом из них установлены лавочки, беседки, качели и деревянные настилы. Все это регулярно проходит санитарную обработку.
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куда можно лететь, куда поехать, туристы, новый год, отдых, туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сочи

В Сочи подсчитали, сколько туристов приедут на Новый год

10:43 10.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на склоне горнолыжного курорта "Роза хутор" в Сочинском Национальном Парке
Отдыхающие на склоне горнолыжного курорта Роза хутор в Сочинском Национальном Парке - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СОЧИ, 10 дек — РИА Новости. Около 260 тысяч туристов отдохнут в Сочи за десять дней новогодних праздников, сообщает администрация города.
Отмечается, что в этом году курортный сезон стартовал на два месяца позже обычного. Однако город посетило уже более пяти миллионов гостей. Популярность курорта стала рекордной осенью, и зимой спрос на отдых там огромный. Планируется, что в горном кластере 240 кафе и ресторанов будут принимать посетителей с соблюдением всех мер, предписанных Роспотребнадзором.
"Близится горнолыжный сезон. Только за десять дней новогодних и рождественских праздников город посетят порядка 260 тысяч гостей. И наша задача провести его на таком же высоком уровне, как и летний курортный сезон", — цитируются в сообщении слова замглавы города Владимира Пушкарева.
По его словам, и на побережье развивается инфраструктура для отдыха. Так, во всех районах города оборудованы 22 "зимних" пляжа. На каждом из них установлены лавочки, беседки, качели и деревянные настилы. Все это регулярно проходит санитарную обработку.
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Туризмкуда можно лететькуда поехатьтуристыНовый годОтдыхТуризмНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сочи
 
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