https://ria.ru/20201210/smertnost-1588667728.html

Голикова спрогнозировала повышение смертности в России

Голикова спрогнозировала повышение смертности в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти ожидают повышение показателей смертности в России в ноябре и декабре текущего года. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:31

2020-12-10T19:31

2020-12-10T19:32

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти ожидают повышение показателей смертности в России в ноябре и декабре текущего года."Учитывая все факторы, которые мы сегодня анализируем и которые мы продолжаем выявлять, а также традиционное повышение смертности в зимнее время года, которое наблюдается по результатам всех статистических данных предыдущих лет, мы ожидаем повышение показателей смертности в ноябре и декабря текущего года", - сказала Голикова на брифинге.

https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588661750.html

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здоровье - общество, татьяна голикова, общество