https://ria.ru/20201210/smertnost-1588667728.html
Голикова спрогнозировала повышение смертности в России
Голикова спрогнозировала повышение смертности в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти ожидают повышение показателей смертности в России в ноябре и декабре текущего года. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:31
2020-12-10T19:31
2020-12-10T19:32
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти ожидают повышение показателей смертности в России в ноябре и декабре текущего года."Учитывая все факторы, которые мы сегодня анализируем и которые мы продолжаем выявлять, а также традиционное повышение смертности в зимнее время года, которое наблюдается по результатам всех статистических данных предыдущих лет, мы ожидаем повышение показателей смертности в ноябре и декабря текущего года", - сказала Голикова на брифинге.
https://ria.ru/20201210/koronavirus-1588661750.html
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