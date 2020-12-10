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Голикова сравнила смертность в России с показателями прошлого года
Голикова сравнила смертность в России с показателями прошлого года
Рост общей смертности за 10 месяцев по РФ составил 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:54
2020-12-10T18:54
2020-12-10T19:02
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Рост общей смертности за 10 месяцев по РФ составил 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Что касается роста общей смертности, за десять месяцев 2020 года по России в целом он составил по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 9,7%. При этом мы очень четко видим, что в отсутствии COVID-19, как минимум, 19 регионов страны за 10 месяцев не регистрировали бы повышения смертности, а наоборот регистрировали бы существенное снижение показателей смертности", - сообщила она в ходе брифинга.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, общество