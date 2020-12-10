https://ria.ru/20201210/slavina-1588607924.html

Путин не стал связывать гибель Славиной с действиями следователей

Путин не стал связывать гибель Славиной с действиями следователей

Президент РФ Владимир Путин считает, что гибель покончившей с собой нижегородской журналистки Ирины Славиной напрямую не связана со злоупотреблениями со стороны РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T15:17

2020-12-10T15:17

2020-12-10T15:17

гибель журналистки ирины славиной

ирина славина

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

нижний новгород

александр бастрыкин

владимир путин

нижегородская область

происшествия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что гибель покончившей с собой нижегородской журналистки Ирины Славиной напрямую не связана со злоупотреблениями со стороны следствия.На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека член СПЧ Евгений Мысловский рассказал о чрезмерном, по его мнению, вниманию правоохранителей к Славиной, об устроенном у нее дома рано утром обыске, хотя она была лишь свидетелем по делу.Путин поинтересовался, возбуждали ли против Славиной уголовное дело. "Я просто не понимаю, в чем была причина тогда для суицида, если она не была даже (фигуранткой дела - ред.)", - отметил президент.Он обратил внимание на слова правозащитника о том, что журналистка была психически неуравновешенной. "Это напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны следствия", - добавил Путин.Тело Ирины Мурахтаевой (журналистский псевдоним - Славина) нашли днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. Как утверждает СК, сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований". По информации ведомства, "она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия".Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв обращался к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой "проверить законность и обоснованность проведения у нее обыска накануне ее смерти, а также объективность установления всех причин произошедшего". Следствие ответило, что обращение рассмотрено, а руководителю следственного управления СК по Нижегородской области поручено организовать полную, объективную и всестороннюю проверку изложенных в нем доводов.Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.

https://ria.ru/20201116/slavina-1584813912.html

https://ria.ru/20201013/shtraf-1579616582.html

нижний новгород

нижегородская область

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гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, александр бастрыкин, владимир путин, нижегородская область, происшествия