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https://ria.ru/20201210/slavina-1588607924.html
Путин не стал связывать гибель Славиной с действиями следователей
Путин не стал связывать гибель Славиной с действиями следователей
Президент РФ Владимир Путин считает, что гибель покончившей с собой нижегородской журналистки Ирины Славиной напрямую не связана со злоупотреблениями со стороны РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:17
2020-12-10T15:17
гибель журналистки ирины славиной
ирина славина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
нижний новгород
александр бастрыкин
владимир путин
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что гибель покончившей с собой нижегородской журналистки Ирины Славиной напрямую не связана со злоупотреблениями со стороны следствия.На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека член СПЧ Евгений Мысловский рассказал о чрезмерном, по его мнению, вниманию правоохранителей к Славиной, об устроенном у нее дома рано утром обыске, хотя она была лишь свидетелем по делу.Путин поинтересовался, возбуждали ли против Славиной уголовное дело. "Я просто не понимаю, в чем была причина тогда для суицида, если она не была даже (фигуранткой дела - ред.)", - отметил президент.Он обратил внимание на слова правозащитника о том, что журналистка была психически неуравновешенной. "Это напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны следствия", - добавил Путин.Тело Ирины Мурахтаевой (журналистский псевдоним - Славина) нашли днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. Как утверждает СК, сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований". По информации ведомства, "она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия".Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв обращался к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой "проверить законность и обоснованность проведения у нее обыска накануне ее смерти, а также объективность установления всех причин произошедшего". Следствие ответило, что обращение рассмотрено, а руководителю следственного управления СК по Нижегородской области поручено организовать полную, объективную и всестороннюю проверку изложенных в нем доводов.Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
https://ria.ru/20201116/slavina-1584813912.html
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нижний новгород
нижегородская область
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гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, александр бастрыкин, владимир путин, нижегородская область, происшествия

Путин не стал связывать гибель Славиной с действиями следователей

15:17 10.12.2020
 
© Фото : Ирина Славина/TwitterИрина Славина
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Ирина Славина/Twitter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что гибель покончившей с собой нижегородской журналистки Ирины Славиной напрямую не связана со злоупотреблениями со стороны следствия.
На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека член СПЧ Евгений Мысловский рассказал о чрезмерном, по его мнению, вниманию правоохранителей к Славиной, об устроенном у нее дома рано утром обыске, хотя она была лишь свидетелем по делу.
Путин поинтересовался, возбуждали ли против Славиной уголовное дело. "Я просто не понимаю, в чем была причина тогда для суицида, если она не была даже (фигуранткой дела - ред.)", - отметил президент.
Он обратил внимание на слова правозащитника о том, что журналистка была психически неуравновешенной. "Это напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны следствия", - добавил Путин.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 12:38
Адвокат рассказал о проверке после гибели журналистки Славиной
Тело Ирины Мурахтаевой (журналистский псевдоним - Славина) нашли днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода.
За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. Как утверждает СК, сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований". По информации ведомства, "она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия".
Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв обращался к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой "проверить законность и обоснованность проведения у нее обыска накануне ее смерти, а также объективность установления всех причин произошедшего". Следствие ответило, что обращение рассмотрено, а руководителю следственного управления СК по Нижегородской области поручено организовать полную, объективную и всестороннюю проверку изложенных в нем доводов.
Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 17:05
Суд отменил штраф погибшей в Нижнем Новгороде журналистке Славиной
 
Гибель журналистки Ирины СлавинойИрина СлавинаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Нижний НовгородАлександр БастрыкинВладимир ПутинНижегородская областьПроисшествия
 
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