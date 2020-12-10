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В Ливии освободили двух задержанных россиян
В Ливии освободили двух задержанных россиян
В Ливии освободили российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, которых удерживали в тюрьме с мая прошлого года, сообщил РИА Новости РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:41
2020-12-10T15:53
александр малькевич
триполи
в мире
ливия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Ливии освободили российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, которых удерживали в тюрьме с мая прошлого года, сообщил РИА Новости член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич."Это стало возможным в результате сложнейшей практически спецоперации, проведенной российскими Министерством обороны и Министерством иностранных дел, а также благодаря усилиям других организаций, которые будут названы отдельно", — написал Малькевич в своем телеграм-канале.Он особо поблагодарил замглавы МИД, спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова.Сам Богданов подтвердил, что россиян освободили. По его словам, они прилетят в Россию в четверг ночью.Ранее сообщалось, что Триполи и Москва договорились об освобождении россиян в октябре.Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россиян задержали в Триполи в 2019 году за попытку повлиять на предстоящие выборы. Их поместили в одну из тюрем.Российская сторона отрицала все обвинения. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами.
https://ria.ru/20201110/terrorizm-1583910789.html
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александр малькевич, триполи, в мире, ливия

В Ливии освободили двух задержанных россиян

14:41 10.12.2020 (обновлено: 15:53 10.12.2020)
 
Самер Суэйфан и Максим Шугалей
Самер Суэйфан и Максим Шугалей - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Ливии освободили российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, которых удерживали в тюрьме с мая прошлого года, сообщил РИА Новости член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
"Это стало возможным в результате сложнейшей практически спецоперации, проведенной российскими Министерством обороны и Министерством иностранных дел, а также благодаря усилиям других организаций, которые будут названы отдельно", — написал Малькевич в своем телеграм-канале.
Он особо поблагодарил замглавы МИД, спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова.
Сам Богданов подтвердил, что россиян освободили. По его словам, они прилетят в Россию в четверг ночью.
Ранее сообщалось, что Триполи и Москва договорились об освобождении россиян в октябре.
Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россиян задержали в Триполи в 2019 году за попытку повлиять на предстоящие выборы. Их поместили в одну из тюрем.
Российская сторона отрицала все обвинения. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами.
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