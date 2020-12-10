https://ria.ru/20201210/shkola-1588531177.html

Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика

Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика

Директора средней общеобразовательной школы №4 аула Кызыл-Покун в Карачаево-Черкесской Республике обвинили в применении физической силы к ученику, сообщает в... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T06:59

2020-12-10T06:59

2020-12-10T06:59

карачаево-черкесская республика (кчр)

малокарачаевский район

школа

происшествия

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Директора школы в российском регионе обвинили в избиении ученика

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Директора средней общеобразовательной школы №4 аула Кызыл-Покун в Карачаево-Черкесской Республике обвинили в применении физической силы к ученику, сообщает в Instagram Министерство образования региона.Как отмечается в материале, директор отстранен от работы на период проведения проверки по решению главы администрации Малокарачаевского района, в который входит населенный пункт. Для проведения расследования при администрации создали специальную комиссию, члены которой провели встречу с родительским комитетом и педагогическим коллективом учебного заведения.

https://ria.ru/20201204/draka-1587603899.html

малокарачаевский район

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карачаево-черкесская республика (кчр), малокарачаевский район, школа, происшествия