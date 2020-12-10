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Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика
Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика
Директора средней общеобразовательной школы №4 аула Кызыл-Покун в Карачаево-Черкесской Республике обвинили в применении физической силы к ученику, сообщает в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T06:59
2020-12-10T06:59
2020-12-10T06:59
карачаево-черкесская республика (кчр)
малокарачаевский район
школа
происшествия
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Директора школы в российском регионе обвинили в избиении ученика
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Директора средней общеобразовательной школы №4 аула Кызыл-Покун в Карачаево-Черкесской Республике обвинили в применении физической силы к ученику, сообщает в Instagram Министерство образования региона.Как отмечается в материале, директор отстранен от работы на период проведения проверки по решению главы администрации Малокарачаевского района, в который входит населенный пункт. Для проведения расследования при администрации создали специальную комиссию, члены которой провели встречу с родительским комитетом и педагогическим коллективом учебного заведения.
https://ria.ru/20201204/draka-1587603899.html
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карачаево-черкесская республика (кчр), малокарачаевский район, школа, происшествия