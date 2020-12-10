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Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика
Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика
Директора средней общеобразовательной школы №4 аула Кызыл-Покун в Карачаево-Черкесской Республике обвинили в применении физической силы к ученику, сообщает в... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T06:59
2020-12-10T06:59
карачаево-черкесская республика (кчр)
малокарачаевский район
школа
происшествия
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Директора школы в российском регионе обвинили в избиении ученика
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Директора средней общеобразовательной школы №4 аула Кызыл-Покун в Карачаево-Черкесской Республике обвинили в применении физической силы к ученику, сообщает в Instagram Министерство образования региона.Как отмечается в материале, директор отстранен от работы на период проведения проверки по решению главы администрации Малокарачаевского района, в который входит населенный пункт. Для проведения расследования при администрации создали специальную комиссию, члены которой провели встречу с родительским комитетом и педагогическим коллективом учебного заведения.
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карачаево-черкесская республика (кчр), малокарачаевский район, школа, происшествия

Директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика

06:59 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчитель одной из школ
Учитель одной из школ - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Директора средней общеобразовательной школы №4 аула Кызыл-Покун в Карачаево-Черкесской Республике обвинили в применении физической силы к ученику, сообщает в Instagram Министерство образования региона.
"После обращения родителя одного из учеников Кызыл-Покунской средней школы с жалобой на директора школы, который, по словам заявителя, применил физическую силу в отношении 12-летнего ученика, проводится служебное расследование", — сообщает ведомство.
Как отмечается в материале, директор отстранен от работы на период проведения проверки по решению главы администрации Малокарачаевского района, в который входит населенный пункт. Для проведения расследования при администрации создали специальную комиссию, члены которой провели встречу с родительским комитетом и педагогическим коллективом учебного заведения.
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