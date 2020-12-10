https://ria.ru/20201210/serial-1588565102.html

"Эпидемия" вошла в десятку лучших иностранных проектов на Netflix

"Эпидемия" вошла в десятку лучших иностранных проектов на Netflix

"Эпидемия" стала первым проектом из России, вошедшим в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix в США наряду с "Бумажным домом" по итогам 2020 года,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:05

2020-12-10T12:05

2020-12-10T12:24

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Эпидемия" стала первым проектом из России, вошедшим в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix в США наряду с "Бумажным домом" по итогам 2020 года, сообщили в пресс-службе 1-2-3 Production."Netflix представил топ-10 лучших иностранных сериалов по итогам 2020 года. В их числе впервые оказался сериал из России – "Эпидемия" (To The Lake), который в октябре вышел на Netflix в категории Original series и две недели продержался в топ-10 самых просматриваемых проектов платформы в мире", - говорится в пресс-релизе."Прекрасная новость – теперь уже официально опубликован чарт, о попадании в который мы раньше могли только догадываться, буквально вручную мониторя результаты просмотров. Действительно, успех в Америке - самой важной для Netflix территории, где русский сериал впервые попал в топ-10 и оказался №8 среди неанглоязычных проектов за год, вселяет веру в то, что лед тронулся. И что теперь российские сериалы будут востребованы по всему миру," - прокомментировал новость продюсер сериала Валерий Федорович, слова которого цитирует пресс-релиз.Сериал "Эпидемия" производства 1-2-3 Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова предсказал атаку неизвестного респираторного вируса на Москву и стал одним из самых успешных российских сериалов за рубежом. Он был включен в топ-30 самых популярных телепроектов на IMDB.com и в топ-15 на Rotten Tomatoes, где сериалу было присвоено 100% свежести.

https://ria.ru/20201012/king-1579387240.html

https://ria.ru/20201210/serialy-1588465503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, сша, в мире