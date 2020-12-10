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https://ria.ru/20201210/serial-1588565102.html
"Эпидемия" вошла в десятку лучших иностранных проектов на Netflix
"Эпидемия" вошла в десятку лучших иностранных проектов на Netflix
"Эпидемия" стала первым проектом из России, вошедшим в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix в США наряду с "Бумажным домом" по итогам 2020 года,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:05
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кино и сериалы
культура
новости культуры
netflix
сша
в мире
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Эпидемия" стала первым проектом из России, вошедшим в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix в США наряду с "Бумажным домом" по итогам 2020 года, сообщили в пресс-службе 1-2-3 Production."Netflix представил топ-10 лучших иностранных сериалов по итогам 2020 года. В их числе впервые оказался сериал из России – "Эпидемия" (To The Lake), который в октябре вышел на Netflix в категории Original series и две недели продержался в топ-10 самых просматриваемых проектов платформы в мире", - говорится в пресс-релизе."Прекрасная новость – теперь уже официально опубликован чарт, о попадании в который мы раньше могли только догадываться, буквально вручную мониторя результаты просмотров. Действительно, успех в Америке - самой важной для Netflix территории, где русский сериал впервые попал в топ-10 и оказался №8 среди неанглоязычных проектов за год, вселяет веру в то, что лед тронулся. И что теперь российские сериалы будут востребованы по всему миру," - прокомментировал новость продюсер сериала Валерий Федорович, слова которого цитирует пресс-релиз.Сериал "Эпидемия" производства 1-2-3 Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова предсказал атаку неизвестного респираторного вируса на Москву и стал одним из самых успешных российских сериалов за рубежом. Он был включен в топ-30 самых популярных телепроектов на IMDB.com и в топ-15 на Rotten Tomatoes, где сериалу было присвоено 100% свежести.
https://ria.ru/20201012/king-1579387240.html
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кино и сериалы, новости культуры, netflix, сша, в мире

"Эпидемия" вошла в десятку лучших иностранных проектов на Netflix

12:05 10.12.2020 (обновлено: 12:24 10.12.2020)
 
© PREMIER (2018-...)Кадр из сериала "Эпидемия"
Кадр из сериала Эпидемия - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© PREMIER (2018-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. "Эпидемия" стала первым проектом из России, вошедшим в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix в США наряду с "Бумажным домом" по итогам 2020 года, сообщили в пресс-службе 1-2-3 Production.
"Netflix представил топ-10 лучших иностранных сериалов по итогам 2020 года. В их числе впервые оказался сериал из России – "Эпидемия" (To The Lake), который в октябре вышел на Netflix в категории Original series и две недели продержался в топ-10 самых просматриваемых проектов платформы в мире", - говорится в пресс-релизе.
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"Прекрасная новость – теперь уже официально опубликован чарт, о попадании в который мы раньше могли только догадываться, буквально вручную мониторя результаты просмотров. Действительно, успех в Америке - самой важной для Netflix территории, где русский сериал впервые попал в топ-10 и оказался №8 среди неанглоязычных проектов за год, вселяет веру в то, что лед тронулся. И что теперь российские сериалы будут востребованы по всему миру," - прокомментировал новость продюсер сериала Валерий Федорович, слова которого цитирует пресс-релиз.
Сериал "Эпидемия" производства 1-2-3 Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова предсказал атаку неизвестного респираторного вируса на Москву и стал одним из самых успешных российских сериалов за рубежом. Он был включен в топ-30 самых популярных телепроектов на IMDB.com и в топ-15 на Rotten Tomatoes, где сериалу было присвоено 100% свежести.
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