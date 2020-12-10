https://ria.ru/20201210/schitki-1588545692.html

Популярный способ защиты от коронавируса признали бесполезным

Популярный способ защиты от коронавируса признали бесполезным

Японские ученые из Университета Фукуоки выяснили, что часто используемые лицевые щитки не защищают от передачи коронавируса воздушно-капельным путем. Результаты РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T10:12

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2020-12-10T12:03

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Японские ученые из Университета Фукуоки выяснили, что часто используемые лицевые щитки не защищают от передачи коронавируса воздушно-капельным путем. Результаты их исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.Специалисты провели анализ движения потоков воздуха вокруг щитка, которые возникают при чихании рядом инфицированного человека без маски.Выяснилось, что чихание или кашель порождают вихревые кольца, которые постепенно становятся нестабильными и деформируются в трех измерениях. При этом, достигая верхнего и нижнего краев щитка, они попадают под экран.Если период вдоха человека, находящегося напротив чихающего, совпадет с попаданием вихревого кольца в щиток, то он неизбежно вдохнет зараженные частицы, подчеркивают исследователи.Сейчас ученые работают над усовершенствованием индивидуальных средств защиты, пытаясь уменьшить риск вдыхания частиц от попадающих в экраны потоков воздуха.

https://ria.ru/20201209/snizhenie-1588316146.html

https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586056445.html

япония

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