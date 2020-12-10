https://ria.ru/20201210/sanktsii-1588659588.html
Великобритания ввела новые санкции против России
Великобритания ввела новые санкции против России
Великобритания ввела санкции против россиян по обвинению в нарушениях прав человека, сообщает МИД Соединенного Королевства. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:55
2020-12-10T18:55
2020-12-10T19:09
магомед даудов
апти алаудинов
в мире
великобритания
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ЛОНДОН, 10 дек - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания ввела санкции против россиян по обвинению в нарушениях прав человека, сообщает МИД Соединенного Королевства."Британия вводит санкции, включая запрет на въезд в страну и замораживание активов, против трех лиц и спецотряда быстрого реагирования "Терек" за пытки и другие преступления против прав человека в отношении представителей ЛГБТ в Чечне", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.В заявлении приводятся имена Магомеда Даудова (спикер парламента Чечни), Аюба Катаева (глава республиканского МВД) и Апти Алаудинова (замглавы МВД Чечни).
https://ria.ru/20201210/sanktsii-1588521298.html
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магомед даудов, апти алаудинов, в мире, великобритания