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США и Великобритания ввели новые санкции против России
США и Великобритания ввели новые санкции против России
Соединенные Штаты и Великобритания ввели санкции против ряда российских граждан и организаций. Их обвиняют в нарушении прав человека. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T18:29
2020-12-10T18:29
2020-12-11T05:01
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты и Великобритания ввели санкции против ряда российских граждан и организаций. Их обвиняют в нарушении прав человека.В американский список в рамках "акта Магнитского" попали: замруководителя "Росгвардии" по Чечне Даниил Мартынов, вице-премьер республики Вахит Усмаев, российский гражданин Зияд Сабсаби. Как заявили в американском Минфине, все они "связаны с Рамзаном Кадыровым".Кроме того, санкции распространяются на "представителя Кадырова в Европе" Тимура Дугазаева (гражданин Германии), тренера лошадей, гражданина ОАЭ Сатиша Сиимара — за "материальную и технологическую помощь" главе Чечни.Кадыров, находящийся под санкциями в соответствии с "актом Магнитского" с 2017 года, также упомянут в новом списке как лидера организации "Кадыровцы". Вашингтон обвиняет ее в причастности к "серьезным нарушениям прав человека", в том числе "убийстве <...> политика Бориса Немцова" в 2015 году.В числе попавших под санкции США также указаны фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб "Ахмат", промоутерская компания "Абсолютный Чемпионат Ахмат", бойцовский клуб "Ахмат ММА", "Чеченские минеральные воды" и "Мегастройинвест".Имущество и финансы указанных лиц заблокируют в США, а американским гражданам запретят ведение дел с ними. Под британские ограничения, включающие запрет на въезд в страну и замораживание активов, попали: глава республиканского МВД Аюб Катаев, заместитель министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов, спикер парламента Магомед Даудов и спецотряд быстрого реагирования "Терек" — за "пытки и другие преступления против прав человека в отношении представителей ЛГБТ в Чечне".Ранее американские сенаторы призвали Минфин расширить санкции в рамках "акта Магнитского". Его приняли в декабре 2012 года: ограничения распространяются на россиян, которых Вашингтон считает причастными к нарушениям прав человека. Позже акту придали статус глобального закона — санкции по нему должны применять ко всем странам, граждане которых, по версии США, нарушают права человека.Москва не раз заявляла о недопустимости политизации дела Магнитского.
https://ria.ru/20201210/kadyrov-1588679762.html
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россия, министерство финансов сша, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости.
Соединенные Штаты и Великобритания
ввели санкции против ряда российских граждан и организаций. Их обвиняют в нарушении прав человека.
В американский список в рамках "акта Магнитского" попали: замруководителя "Росгвардии" по Чечне Даниил Мартынов
, вице-премьер республики Вахит Усмаев, российский гражданин Зияд Сабсаби. Как заявили в американском Минфине, все они "связаны с Рамзаном Кадыровым".
Кроме того, санкции распространяются на "представителя Кадырова в Европе" Тимура Дугазаева (гражданин Германии), тренера лошадей, гражданина ОАЭ Сатиша Сиимара — за "материальную и технологическую помощь" главе Чечни.
Кадыров, находящийся под санкциями в соответствии с "актом Магнитского" с 2017 года, также упомянут в новом списке как лидера организации "Кадыровцы". Вашингтон обвиняет ее в причастности к "серьезным нарушениям прав человека", в том числе "убийстве <...> политика Бориса Немцова" в 2015 году.
В числе попавших под санкции США также указаны фонд Ахмата Кадырова
, футбольный клуб "Ахмат", промоутерская компания "Абсолютный Чемпионат Ахмат", бойцовский клуб "Ахмат ММА", "Чеченские минеральные воды" и "Мегастройинвест".
Имущество и финансы указанных лиц заблокируют в США, а американским гражданам запретят ведение дел с ними.
Под британские ограничения, включающие запрет на въезд в страну и замораживание активов, попали: глава республиканского МВД Аюб Катаев, заместитель министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов, спикер парламента Магомед Даудов и спецотряд быстрого реагирования "Терек" — за "пытки и другие преступления против прав человека в отношении представителей ЛГБТ в Чечне".
Ранее американские сенаторы призвали Минфин
расширить санкции в рамках "акта Магнитского". Его приняли в декабре 2012 года: ограничения распространяются на россиян, которых Вашингтон считает причастными к нарушениям прав человека. Позже акту придали статус глобального закона — санкции по нему должны применять ко всем странам, граждане которых, по версии США, нарушают права человека.
Москва не раз заявляла о недопустимости политизации дела Магнитского.