https://ria.ru/20201210/sanktsii-1588653534.html

США и Великобритания ввели новые санкции против России

США и Великобритания ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты и Великобритания ввели санкции против ряда российских граждан и организаций. Их обвиняют в нарушении прав человека. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T18:29

2020-12-10T18:29

2020-12-11T05:01

россия

министерство финансов сша

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151459/85/1514598577_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_ba1314b48ab5169b0f38d8c9b67933d5.jpg

ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты и Великобритания ввели санкции против ряда российских граждан и организаций. Их обвиняют в нарушении прав человека.В американский список в рамках "акта Магнитского" попали: замруководителя "Росгвардии" по Чечне Даниил Мартынов, вице-премьер республики Вахит Усмаев, российский гражданин Зияд Сабсаби. Как заявили в американском Минфине, все они "связаны с Рамзаном Кадыровым".Кроме того, санкции распространяются на "представителя Кадырова в Европе" Тимура Дугазаева (гражданин Германии), тренера лошадей, гражданина ОАЭ Сатиша Сиимара — за "материальную и технологическую помощь" главе Чечни.Кадыров, находящийся под санкциями в соответствии с "актом Магнитского" с 2017 года, также упомянут в новом списке как лидера организации "Кадыровцы". Вашингтон обвиняет ее в причастности к "серьезным нарушениям прав человека", в том числе "убийстве <...> политика Бориса Немцова" в 2015 году.В числе попавших под санкции США также указаны фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб "Ахмат", промоутерская компания "Абсолютный Чемпионат Ахмат", бойцовский клуб "Ахмат ММА", "Чеченские минеральные воды" и "Мегастройинвест".Имущество и финансы указанных лиц заблокируют в США, а американским гражданам запретят ведение дел с ними. Под британские ограничения, включающие запрет на въезд в страну и замораживание активов, попали: глава республиканского МВД Аюб Катаев, заместитель министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов, спикер парламента Магомед Даудов и спецотряд быстрого реагирования "Терек" — за "пытки и другие преступления против прав человека в отношении представителей ЛГБТ в Чечне".Ранее американские сенаторы призвали Минфин расширить санкции в рамках "акта Магнитского". Его приняли в декабре 2012 года: ограничения распространяются на россиян, которых Вашингтон считает причастными к нарушениям прав человека. Позже акту придали статус глобального закона — санкции по нему должны применять ко всем странам, граждане которых, по версии США, нарушают права человека.Москва не раз заявляла о недопустимости политизации дела Магнитского.

https://ria.ru/20201210/kadyrov-1588679762.html

https://ria.ru/20201209/sanktsii-1588504218.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов сша, сша, в мире