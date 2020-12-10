Китай объявил об ответных санкциях против американских чиновников
© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
© AP Photo / Ng Han Guan, File
ПЕКИН, 10 дек – РИА Новости. Китай вводит ответные ограничительные меры в отношении американских официальных лиц, которые вмешиваются в дела Гонконга, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее министерство финансов США сообщило о введении санкций против 14 членов Всекитайского собрания народных представителей из-за Гонконга. Санкции означают арест имущества и банковских средств включенных в список на территории США, а также запрет на ведение бизнеса с ними американскими гражданами. Помимо этого, как заявил в связи с введением санкций госсекретарь США Майк Помпео, включенным в санкционный список лицам и их родственникам будет закрыт въезд в США.
"В связи с грубым вмешательством США во внутренние дела Китая под предлогом гонконгского вопроса и подрывом коренных интересов Китая китайская сторона приняла решение принять ответные симметричные меры в отношении американских официальных лиц из административных органов, членов конгресса, неправительственных организаций, а также отдельных лиц и их прямых родственников, вмешивающихся в дела Гонконга", - сообщила на брифинге Хуа Чуньин.
В ответ на просьбу назвать имена чиновников, в отношении которых будут введены санкции, Хуа Чуньин заявила, что "эти лица сами прекрасно знают".
Хуа Чуньин также сообщила, что Китай принял решение отозвать безвизовый режим на временный въезд в Гонконг и Макао для владельцев американских дипломатических паспортов.
Представитель внешнеполитического ведомства Китая призвала США немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела Китая и не идти дальше по этому "ошибочному и опасному пути".