https://ria.ru/20201210/sanktsii-1588574744.html

Китай объявил об ответных санкциях против американских чиновников

Китай объявил об ответных санкциях против американских чиновников

Китай вводит ответные ограничительные меры в отношении американских официальных лиц, которые вмешиваются в дела Гонконга, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T12:43

2020-12-10T12:43

2020-12-10T12:43

майк помпео

хуа чуньин

министерство финансов сша

мид кнр

всекитайское собрание народных представителей

гонконг

китай

макао

сша

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ПЕКИН, 10 дек – РИА Новости. Китай вводит ответные ограничительные меры в отношении американских официальных лиц, которые вмешиваются в дела Гонконга, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Ранее министерство финансов США сообщило о введении санкций против 14 членов Всекитайского собрания народных представителей из-за Гонконга. Санкции означают арест имущества и банковских средств включенных в список на территории США, а также запрет на ведение бизнеса с ними американскими гражданами. Помимо этого, как заявил в связи с введением санкций госсекретарь США Майк Помпео, включенным в санкционный список лицам и их родственникам будет закрыт въезд в США."В связи с грубым вмешательством США во внутренние дела Китая под предлогом гонконгского вопроса и подрывом коренных интересов Китая китайская сторона приняла решение принять ответные симметричные меры в отношении американских официальных лиц из административных органов, членов конгресса, неправительственных организаций, а также отдельных лиц и их прямых родственников, вмешивающихся в дела Гонконга", - сообщила на брифинге Хуа Чуньин.В ответ на просьбу назвать имена чиновников, в отношении которых будут введены санкции, Хуа Чуньин заявила, что "эти лица сами прекрасно знают".Хуа Чуньин также сообщила, что Китай принял решение отозвать безвизовый режим на временный въезд в Гонконг и Макао для владельцев американских дипломатических паспортов.Представитель внешнеполитического ведомства Китая призвала США немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела Китая и не идти дальше по этому "ошибочному и опасному пути".

https://ria.ru/20201129/gonkong-1586847658.html

https://ria.ru/20201207/semya-1587908129.html

гонконг

китай

макао

сша

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майк помпео, хуа чуньин, министерство финансов сша, мид кнр, всекитайское собрание народных представителей, гонконг, китай, макао, сша, в мире