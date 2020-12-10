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Китай объявил об ответных санкциях против американских чиновников
Китай объявил об ответных санкциях против американских чиновников
Китай вводит ответные ограничительные меры в отношении американских официальных лиц, которые вмешиваются в дела Гонконга, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T12:43
2020-12-10T12:43
майк помпео
хуа чуньин
министерство финансов сша
мид кнр
всекитайское собрание народных представителей
гонконг
китай
макао
сша
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ПЕКИН, 10 дек – РИА Новости. Китай вводит ответные ограничительные меры в отношении американских официальных лиц, которые вмешиваются в дела Гонконга, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Ранее министерство финансов США сообщило о введении санкций против 14 членов Всекитайского собрания народных представителей из-за Гонконга. Санкции означают арест имущества и банковских средств включенных в список на территории США, а также запрет на ведение бизнеса с ними американскими гражданами. Помимо этого, как заявил в связи с введением санкций госсекретарь США Майк Помпео, включенным в санкционный список лицам и их родственникам будет закрыт въезд в США."В связи с грубым вмешательством США во внутренние дела Китая под предлогом гонконгского вопроса и подрывом коренных интересов Китая китайская сторона приняла решение принять ответные симметричные меры в отношении американских официальных лиц из административных органов, членов конгресса, неправительственных организаций, а также отдельных лиц и их прямых родственников, вмешивающихся в дела Гонконга", - сообщила на брифинге Хуа Чуньин.В ответ на просьбу назвать имена чиновников, в отношении которых будут введены санкции, Хуа Чуньин заявила, что "эти лица сами прекрасно знают".Хуа Чуньин также сообщила, что Китай принял решение отозвать безвизовый режим на временный въезд в Гонконг и Макао для владельцев американских дипломатических паспортов.Представитель внешнеполитического ведомства Китая призвала США немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела Китая и не идти дальше по этому "ошибочному и опасному пути".
https://ria.ru/20201129/gonkong-1586847658.html
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майк помпео, хуа чуньин, министерство финансов сша, мид кнр, всекитайское собрание народных представителей, гонконг, китай, макао, сша, в мире

Китай объявил об ответных санкциях против американских чиновников

12:43 10.12.2020
 
© AP Photo / Ng Han Guan, FileОфициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© AP Photo / Ng Han Guan, File
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ПЕКИН, 10 дек – РИА Новости. Китай вводит ответные ограничительные меры в отношении американских официальных лиц, которые вмешиваются в дела Гонконга, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее министерство финансов США сообщило о введении санкций против 14 членов Всекитайского собрания народных представителей из-за Гонконга. Санкции означают арест имущества и банковских средств включенных в список на территории США, а также запрет на ведение бизнеса с ними американскими гражданами. Помимо этого, как заявил в связи с введением санкций госсекретарь США Майк Помпео, включенным в санкционный список лицам и их родственникам будет закрыт въезд в США.
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"В связи с грубым вмешательством США во внутренние дела Китая под предлогом гонконгского вопроса и подрывом коренных интересов Китая китайская сторона приняла решение принять ответные симметричные меры в отношении американских официальных лиц из административных органов, членов конгресса, неправительственных организаций, а также отдельных лиц и их прямых родственников, вмешивающихся в дела Гонконга", - сообщила на брифинге Хуа Чуньин.
В ответ на просьбу назвать имена чиновников, в отношении которых будут введены санкции, Хуа Чуньин заявила, что "эти лица сами прекрасно знают".
Хуа Чуньин также сообщила, что Китай принял решение отозвать безвизовый режим на временный въезд в Гонконг и Макао для владельцев американских дипломатических паспортов.
Представитель внешнеполитического ведомства Китая призвала США немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела Китая и не идти дальше по этому "ошибочному и опасному пути".
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