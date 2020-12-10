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"Выстрел в колено": в бундестаге оценили санкции против России
"Выстрел в колено": в бундестаге оценили санкции против России
Депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом "360" оценил эффективность введенных Германией санкций против... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T04:00
2020-12-10T04:00
2020-12-10T13:02
вальдемар гердт
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альтернатива для германии (партия)
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"Глупейшее решение": в Германии пожалели из-за санкций против России
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом "360" оценил эффективность введенных Германией санкций против России.По мнению парламентария, результат от ограничительных мер получился совсем не таким, как предполагалось изначально.Депутат подчеркнул, что санкционный режим против России нужно как можно скорее отменить. Особую необходимость, по мнению политика, подобное решение приобрело в условиях экономического спада из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как подчеркивает Гердт, политики должны "убрать со сцены" все, что "мешает восстановлению, объединению и сотрудничеству".
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вальдемар гердт, россия, санкции, альтернатива для германии (партия), санкции в отношении россии, германия, в мире