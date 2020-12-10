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"Выстрел в колено": в бундестаге оценили санкции против России
"Выстрел в колено": в бундестаге оценили санкции против России
Депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом "360" оценил эффективность введенных Германией санкций против... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T04:00
2020-12-10T13:02
вальдемар гердт
россия
санкции
альтернатива для германии (партия)
санкции в отношении россии
германия
в мире
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"Глупейшее решение": в Германии пожалели из-за санкций против России
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом "360" оценил эффективность введенных Германией санкций против России.По мнению парламентария, результат от ограничительных мер получился совсем не таким, как предполагалось изначально.Депутат подчеркнул, что санкционный режим против России нужно как можно скорее отменить. Особую необходимость, по мнению политика, подобное решение приобрело в условиях экономического спада из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как подчеркивает Гердт, политики должны "убрать со сцены" все, что "мешает восстановлению, объединению и сотрудничеству".
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вальдемар гердт, россия, санкции, альтернатива для германии (партия), санкции в отношении россии, германия, в мире

"Выстрел в колено": в бундестаге оценили санкции против России

04:00 10.12.2020 (обновлено: 13:02 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт в беседе с телеканалом "360" оценил эффективность введенных Германией санкций против России.
По мнению парламентария, результат от ограничительных мер получился совсем не таким, как предполагалось изначально.

"Это был выстрел себе в коленку. Разрывать отношения с соседом, с которым надо их развивать, торговать, сотрудничать, было глупейшим решением", — сказал Гердт.

Депутат подчеркнул, что санкционный режим против России нужно как можно скорее отменить. Особую необходимость, по мнению политика, подобное решение приобрело в условиях экономического спада из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как подчеркивает Гердт, политики должны "убрать со сцены" все, что "мешает восстановлению, объединению и сотрудничеству".
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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В Германии оценили убытки Евросоюза от антироссийских санкций
 
Вальдемар ГердтРоссияСанкцииАльтернатива для Германии (партия)Санкции в отношении РоссииГерманияВ мире
 
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