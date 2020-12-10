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В Германии оценили убытки Евросоюза от антироссийских санкций
В Германии оценили убытки Евросоюза от антироссийских санкций
Германия и Евросоюз теряют миллиарды евро каждый год из-за ограничительных мер против Москвы, заявил на онлайн-конференции "Оценка российских санкций" глава... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T00:05
2020-12-10T00:48
евросовет
саксония
совет ес
торгово-промышленная палата рф
москва
украина
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БЕРЛИН, 10 дек — РИА Новости. Германия и Евросоюз теряют миллиарды евро каждый год из-за ограничительных мер против Москвы, заявил на онлайн-конференции "Оценка российских санкций" глава торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа Грегор Бергхаузен.Ранее экономический институт в Мюнхене IFO представил исследование по заказу ТПП Дюссельдорфа, в котором специалисты изучили последствия санкций ЕС и США, а также встречных мер со стороны России для экономики Германии и Европы.В исследовании, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, указано, что отмена ограничительных мер ЕС против Москвы была бы более экономически эффективной для немецких компаний, прежде всего, на востоке ФРГ. Это, как отмечается в документе, связано "интенсивностью торговых связей" между Восточной Германией и Россией. Таким образом, снятие санкций "могло бы внести вклад в выравнивание Востока с экономически более сильным Западом", считают авторы исследования. В частности, в Саксонии из-за ограничений пострадали более 60 процентов опрошенных предприятий, связанных с продажами.Глава ТПП добавил, что экономика подчинена политическим решениям по поводу санкций против Москвы, однако "нужно заниматься тем, что это значит для очень важной для Дюссельдорфа торговли с Россией". Он подчеркнул, что тесное сотрудничество с партнерами в Москве, в том числе в течение 20 лет — по линии торгово-промышленных палат, "затронуто в особой степени" из-за ограничительных мер."Практически теряем ежегодно эти 318 миллионов", — посетовал Бергхаузен.Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Москву обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. Также власти не раз отмечали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует в конфликте на Украине и не является субъектом минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html
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евросовет, саксония, совет ес, торгово-промышленная палата рф, москва, украина

В Германии оценили убытки Евросоюза от антироссийских санкций

00:05 10.12.2020 (обновлено: 00:48 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БЕРЛИН, 10 дек — РИА Новости. Германия и Евросоюз теряют миллиарды евро каждый год из-за ограничительных мер против Москвы, заявил на онлайн-конференции "Оценка российских санкций" глава торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа Грегор Бергхаузен.
Ранее экономический институт в Мюнхене IFO представил исследование по заказу ТПП Дюссельдорфа, в котором специалисты изучили последствия санкций ЕС и США, а также встречных мер со стороны России для экономики Германии и Европы.
В исследовании, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, указано, что отмена ограничительных мер ЕС против Москвы была бы более экономически эффективной для немецких компаний, прежде всего, на востоке ФРГ. Это, как отмечается в документе, связано "интенсивностью торговых связей" между Восточной Германией и Россией. Таким образом, снятие санкций "могло бы внести вклад в выравнивание Востока с экономически более сильным Западом", считают авторы исследования. В частности, в Саксонии из-за ограничений пострадали более 60 процентов опрошенных предприятий, связанных с продажами.
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"Германия, как следует из исследования, теряет в год 5,4 миллиарда евро, и это происходит каждый год... Нужно сказать, что это много, на уровне ЕС это уже 20 миллиардов", — заявил Бергхаузен, добавив, что только "в регионе Дюссельдорф это 318 миллионов евро" ежегодно.

Глава ТПП добавил, что экономика подчинена политическим решениям по поводу санкций против Москвы, однако "нужно заниматься тем, что это значит для очень важной для Дюссельдорфа торговли с Россией". Он подчеркнул, что тесное сотрудничество с партнерами в Москве, в том числе в течение 20 лет — по линии торгово-промышленных палат, "затронуто в особой степени" из-за ограничительных мер.
"Практически теряем ежегодно эти 318 миллионов", — посетовал Бергхаузен.
Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Москву обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. Также власти не раз отмечали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует в конфликте на Украине и не является субъектом минских соглашений по урегулированию.
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