https://ria.ru/20201210/sanktsii-1588521298.html

В Германии оценили убытки Евросоюза от антироссийских санкций

В Германии оценили убытки Евросоюза от антироссийских санкций

Германия и Евросоюз теряют миллиарды евро каждый год из-за ограничительных мер против Москвы, заявил на онлайн-конференции "Оценка российских санкций" глава... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T00:05

2020-12-10T00:05

2020-12-10T00:48

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совет ес

торгово-промышленная палата рф

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БЕРЛИН, 10 дек — РИА Новости. Германия и Евросоюз теряют миллиарды евро каждый год из-за ограничительных мер против Москвы, заявил на онлайн-конференции "Оценка российских санкций" глава торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа Грегор Бергхаузен.Ранее экономический институт в Мюнхене IFO представил исследование по заказу ТПП Дюссельдорфа, в котором специалисты изучили последствия санкций ЕС и США, а также встречных мер со стороны России для экономики Германии и Европы.В исследовании, текст которого есть в распоряжении РИА Новости, указано, что отмена ограничительных мер ЕС против Москвы была бы более экономически эффективной для немецких компаний, прежде всего, на востоке ФРГ. Это, как отмечается в документе, связано "интенсивностью торговых связей" между Восточной Германией и Россией. Таким образом, снятие санкций "могло бы внести вклад в выравнивание Востока с экономически более сильным Западом", считают авторы исследования. В частности, в Саксонии из-за ограничений пострадали более 60 процентов опрошенных предприятий, связанных с продажами.Глава ТПП добавил, что экономика подчинена политическим решениям по поводу санкций против Москвы, однако "нужно заниматься тем, что это значит для очень важной для Дюссельдорфа торговли с Россией". Он подчеркнул, что тесное сотрудничество с партнерами в Москве, в том числе в течение 20 лет — по линии торгово-промышленных палат, "затронуто в особой степени" из-за ограничительных мер."Практически теряем ежегодно эти 318 миллионов", — посетовал Бергхаузен.Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Москву обвинили во вмешательстве и ввели против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение. Также власти не раз отмечали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует в конфликте на Украине и не является субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html

https://ria.ru/20201017/senat-1580177162.html

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евросовет, саксония, совет ес, торгово-промышленная палата рф, москва, украина