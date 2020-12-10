Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201210/sankt-peterburg-1588595205.html
В Петербурге заметили изменение отношения бизнеса к мерам по COVID-19
В Петербурге заметили изменение отношения бизнеса к мерам по COVID-19
Позиция предпринимательского сообщества в Санкт-Петербурге по ограничениям из-за COVID-19 изменилась, практически все начали выполнять меры безопасности,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:09
2020-12-10T14:09
александр беглов
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588550519_0:103:2494:1505_1920x0_80_0_0_cc7d92d09cfc88e53036bedc32372e9a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Позиция предпринимательского сообщества в Санкт-Петербурге по ограничениям из-за COVID-19 изменилась, практически все начали выполнять меры безопасности, сообщил журналистам руководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов."Нами фиксируется, что сильно изменилась позиция предпринимательского сообщества, которое ведет честный и добросовестный бизнес. Практически все из них начали выполнять меры безопасности и резко поменялась картина, за исключением нескольких десятков, тяжело называть их предпринимателями, это однозначные нарушители законов Российской Федерации", - сказал он.По его словам, уже проведены проверки более 50 тысяч объектов, в результате было составлено 1,2 тысячи протоколов, что свидетельствует о незначительном количество нарушений.Согласно распоряжению властей, бары, кафе и рестораны в Петербурге в настоящее время работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Петербурге уже отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме.Губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник заявил, что город от полного локдауна отделяет "совсем немного" - мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах города хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то дальше наступит "красная черта" и перевод всех больниц в инфекционный режим.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201209/reyd-1588512908.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588550519_0:0:2494:1871_1920x0_80_0_0_5574c97f6ca5915990b6029fbfe9cf49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр беглов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество

В Петербурге заметили изменение отношения бизнеса к мерам по COVID-19

14:09 10.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПрохожие идут мимо одного из кафе в Санкт-Петербурге
Прохожие идут мимо одного из кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Позиция предпринимательского сообщества в Санкт-Петербурге по ограничениям из-за COVID-19 изменилась, практически все начали выполнять меры безопасности, сообщил журналистам руководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов.
"Нами фиксируется, что сильно изменилась позиция предпринимательского сообщества, которое ведет честный и добросовестный бизнес. Практически все из них начали выполнять меры безопасности и резко поменялась картина, за исключением нескольких десятков, тяжело называть их предпринимателями, это однозначные нарушители законов Российской Федерации", - сказал он.
По его словам, уже проведены проверки более 50 тысяч объектов, в результате было составлено 1,2 тысячи протоколов, что свидетельствует о незначительном количество нарушений.
Согласно распоряжению властей, бары, кафе и рестораны в Петербурге в настоящее время работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Петербурге уже отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме.
Девушка в маске на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 22:17Распространение нового коронавируса
Жители "барной" улицы в Петербурге поблагодарили силовиков за рейд
Губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник заявил, что город от полного локдауна отделяет "совсем немного" - мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах города хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то дальше наступит "красная черта" и перевод всех больниц в инфекционный режим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАлександр БегловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:18Американская Moderna начала испытания вакцины от COVID-19 на подростках
17:16В МИД сообщения о наличии в России микроволнового оружия сочли домыслами
17:13МИД прокомментировал ситуацию со стрингерами Sputnik и Baltnews в Латвии
17:04Минкультуры рассказало о потерях российской киноотрасли из-за пандемии
17:02США выбрали политику нагнетания конфронтации, заявил Лавров
16:57Мэр Сочи Копайгородский вновь возглавил город, победив в конкурсе
16:56Жительнице Саратова предъявили обвинение в убийстве знакомой и ее дочери
16:55Журнал Time обнародовал шорт-лист претендентов на звание "Человек года"
16:54Парламент Киргизии одобрил проект о референдуме по изменению конституции
16:49На севере Москвы ограничат движение из-за закрытия участка БКЛ метро
16:48Гинцбург рассказал, кому противопоказана вакцина Pfizer
16:48Гинцбург рассказал об особенностях вакцинирования аллергиков от COVID-19
16:46Британская газета сообщила об угрозе войны между США и Китаем
16:43Додон поздравил Санду с победой на выборах президента
16:43В Литве раскритиковали призыв Тихановской к санкциям против Белоруссии
16:43Башкирия готова принять туристов в новогодние праздники
16:42"Единую Россию" поддерживают 32 процента россиян, показали данные ВЦИОМ
16:38Представлен первый в мире коммерческий телевизор с дисплеем MicroLED
16:35Путин отметил необходимость изучить предложения СПЧ по экологии
16:34В Госдуме напомнили россиянам о добровольном характере вакцинации
Лента новостейМолния