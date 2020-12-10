https://ria.ru/20201210/sankt-peterburg-1588595205.html

В Петербурге заметили изменение отношения бизнеса к мерам по COVID-19

В Петербурге заметили изменение отношения бизнеса к мерам по COVID-19

Позиция предпринимательского сообщества в Санкт-Петербурге по ограничениям из-за COVID-19 изменилась, практически все начали выполнять меры безопасности,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T14:09

2020-12-10T14:09

2020-12-10T14:09

александр беглов

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Позиция предпринимательского сообщества в Санкт-Петербурге по ограничениям из-за COVID-19 изменилась, практически все начали выполнять меры безопасности, сообщил журналистам руководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Александр Ситов."Нами фиксируется, что сильно изменилась позиция предпринимательского сообщества, которое ведет честный и добросовестный бизнес. Практически все из них начали выполнять меры безопасности и резко поменялась картина, за исключением нескольких десятков, тяжело называть их предпринимателями, это однозначные нарушители законов Российской Федерации", - сказал он.По его словам, уже проведены проверки более 50 тысяч объектов, в результате было составлено 1,2 тысячи протоколов, что свидетельствует о незначительном количество нарушений.Согласно распоряжению властей, бары, кафе и рестораны в Петербурге в настоящее время работают до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 декабря по 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Несколько сотен кафе и баров в Петербурге уже отказались выполнять требования об ограничении работы в праздники, создав "карту сопротивления" заведений, продолжающих работать в обычном режиме.Губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник заявил, что город от полного локдауна отделяет "совсем немного" - мест для пациентов с тяжелой формой COVID в специализированных стационарах города хватит до конца года, но если не предотвратить массовые скопления людей, то дальше наступит "красная черта" и перевод всех больниц в инфекционный режим.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201209/reyd-1588512908.html

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александр беглов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество