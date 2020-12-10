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Конституционный суд Молдавии признал победу Санду на выборах президента
Конституционный суд Молдавии признал победу Санду на выборах президента
Конституционный суд Молдавии подтвердил результаты выборов президента республики, признав победу Майи Санду, заявила в четверг председатель КС Домника Маноле. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T15:06
2020-12-10T15:09
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КИШИНЕВ, 10 дек – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии подтвердил результаты выборов президента республики, признав победу Майи Санду, заявила в четверг председатель КС Домника Маноле.Второй тур президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду набрала 57,75% голосов, баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона поддержали 42,25%. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ признали их легитимность."Конституционный суд постановил: подтвердить результаты выборов президента Молдавии от 15 ноября 2020 года, признать действительным мандат Майи Санду на должность президента Молдавии", - сказала на заседании суда Маноле.Решение является окончательным и вступает в силу в момент его оглашения.Инаугурация Санду в качестве президента состоится 24 декабря, из-за пандемии коронавируса церемония пройдет без участия лидеров других стран.
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обсе, снг, майя санду, молдавия, в мире

Конституционный суд Молдавии признал победу Санду на выборах президента

15:06 10.12.2020 (обновлено: 15:09 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду выступает на антиправительственной акции у здания парламента в Кишиневе
Избранный президент Молдавии Майя Санду выступает на антиправительственной акции у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 10 дек – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии подтвердил результаты выборов президента республики, признав победу Майи Санду, заявила в четверг председатель КС Домника Маноле.
Второй тур президентских выборов прошел в Молдавии 15 ноября. По данным ЦИК, кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду набрала 57,75% голосов, баллотировавшегося на второй срок президента Игоря Додона поддержали 42,25%. Центризбирком утвердил итоги голосования, а международные наблюдатели от СНГ и ОБСЕ признали их легитимность.
"Конституционный суд постановил: подтвердить результаты выборов президента Молдавии от 15 ноября 2020 года, признать действительным мандат Майи Санду на должность президента Молдавии", - сказала на заседании суда Маноле.
Решение является окончательным и вступает в силу в момент его оглашения.
Инаугурация Санду в качестве президента состоится 24 декабря, из-за пандемии коронавируса церемония пройдет без участия лидеров других стран.
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