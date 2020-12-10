https://ria.ru/20201210/samshit-1588498608.html
В Сочинском национальном парке восстанавливают самшитовые рощи
В Сочинском национальном парке восстанавливают самшитовые рощи
Более трех тысяч самшитовых деревьев высажено в Сочинском национальном парке его сотрудниками, волонтерами, представителями администрации Сочи и общественных... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T08:00
2020-12-10T08:00
2020-12-10T10:45
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Более трех тысяч самшитовых деревьев высажено в Сочинском национальном парке его сотрудниками, волонтерами, представителями администрации Сочи и общественных организаций в рамках программы восстановления реликтовых лесов. Всего до конца декабря на территории парка планируется высадить более 20,5 тысячи саженцев.Как сообщили в пресс-службе Минприроды, леса на Кавказе и в Турции были практически уничтожены самшитовой огневкой, завезенной в 2012 году вместе с посадочным материалом. На устранение катастрофических последствий, к которым привело распространение бабочки-паразита, потребуется не менее десяти лет, а восстановление самшитника в привычном объеме станет возможным лишь через 80-100 лет.Первый этап высадок весной этого года показал почти 100-процентную приживаемость молодых растений. Сеянцы самшита выращиваются в лесопитомнике нацпарка в течение последних лет, и сейчас их уже более 30 тысяч. Растения достигли состояния, допускающего их возврат в природу. Параллельно сотрудники парка засеивают новый посадочный материал."Программа восстановления самшита рассчитана минимум на пять лет. В следующем году мы планируем высадить намного больше деревьев в местах их естественного произрастания. Надеемся, что вскоре Сочинский национальный парк вновь будет славиться своими реликтовыми лесами", — отметил директор заповедной территории Павел Хоценко.
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туризм, россия, хорошие новости, сочи
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Более трех тысяч самшитовых деревьев высажено в Сочинском национальном парке его сотрудниками, волонтерами, представителями администрации Сочи и общественных организаций в рамках программы восстановления реликтовых лесов. Всего до конца декабря на территории парка планируется высадить более 20,5 тысячи саженцев.
Как сообщили в пресс-службе Минприроды, леса на Кавказе и в Турции были практически уничтожены самшитовой огневкой, завезенной в 2012 году вместе с посадочным материалом. На устранение катастрофических последствий, к которым привело распространение бабочки-паразита, потребуется не менее десяти лет, а восстановление самшитника в привычном объеме станет возможным лишь через 80-100 лет.
Первый этап высадок весной этого года показал почти 100-процентную приживаемость молодых растений. Сеянцы самшита выращиваются в лесопитомнике нацпарка в течение последних лет, и сейчас их уже более 30 тысяч. Растения достигли состояния, допускающего их возврат в природу. Параллельно сотрудники парка засеивают новый посадочный материал.
"Программа восстановления самшита рассчитана минимум на пять лет. В следующем году мы планируем высадить намного больше деревьев в местах их естественного произрастания. Надеемся, что вскоре Сочинский национальный парк вновь будет славиться своими реликтовыми лесами", — отметил директор заповедной территории Павел Хоценко.