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В Счетной палате насторожены из-за особого налогового режима самозанятых
В Счетной палате насторожены из-за особого налогового режима самозанятых
Аудиторов Счетной палаты РФ насторожило значительное снижение налогов, которые платят предприниматели при переходе на специальный налоговый режим для... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T02:15
2020-12-10T06:08
россия
счетная палата рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
москва
общество
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Аудиторов Счетной палаты РФ насторожило значительное снижение налогов, которые платят предприниматели при переходе на специальный налоговый режим для самозанятых с единого налога на вмененный доход (ЕНВД), в отдельных случаях, по их данным, суммы снижались в семь раз, говорится в материалах контрольного ведомства по итогам анализа практики проведения эксперимента по внедрению налога на профессиональных доход (НПД)."В этой связи необходимо дополнительно изучить вопрос о том, связано ли такое снижение с тем, что при переходе на уплату НПД индивидуальные предприниматели, ранее применявшие иные специальные налоговые режимы, возможно, занижают суммы получаемого дохода либо это обусловлено факторами экономической деятельности", - говорится в отчете.НПД позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%. Режим заработал с 1 января 2019 года в качестве эксперимента в четырех регионах, а сейчас к нему подключены все российские регионы. Число пользователей, по данным ФНС, уже превышает 1,3 миллиона человек.Эксперты опасались, что введение нового налогового режима приведет к массовой перерегистрации предпринимателей из других режимов. Однако анализ СП показал, что этого не произошло.Одновременно аудиторы отмечают, что отмена ЕНВД, которая произойдет с 1 января 2021 года, станет допфактором, который может повлиять на увеличение численности самозанятых в России. "Указанное обстоятельство способно привлечь некоторое количество дополнительных самозанятых граждан из числа тех, кто, например, ранее оказывал мелкие бытовые услуги населению, не имел наемных рабочих, при условии, что сумма их доходов находится в пределах 2,4 миллионов рублей в год", - отмечают авторы документа.К числу наиболее существенных факторов оказывающих негативное влияние на численность граждан, желающих перейти на НПД, аудиторы относят такие, как снижение предпринимательской активности вследствие кризисных явлений в экономике, рост безработицы, снижение социальной мобильности, неготовность начать или легализовывать предпринимательскую деятельность в условиях кризиса.
https://ria.ru/20201124/samozanyatye-1586092823.html
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россия, счетная палата рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, общество, экономика

В Счетной палате насторожены из-за особого налогового режима самозанятых

02:15 10.12.2020 (обновлено: 06:08 10.12.2020)
 
CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
CC0 / StartupStockPhotos /
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Аудиторов Счетной палаты РФ насторожило значительное снижение налогов, которые платят предприниматели при переходе на специальный налоговый режим для самозанятых с единого налога на вмененный доход (ЕНВД), в отдельных случаях, по их данным, суммы снижались в семь раз, говорится в материалах контрольного ведомства по итогам анализа практики проведения эксперимента по внедрению налога на профессиональных доход (НПД).
"Анализ перехода ИП, применявших такой специальный налоговый режим как ЕНВД и перешедших с 1 января 2019 года на НПД, показал значительное снижение сумм уплачиваемого налога, в отдельных случаях в 7 раз", – говорится в материалах.
"В этой связи необходимо дополнительно изучить вопрос о том, связано ли такое снижение с тем, что при переходе на уплату НПД индивидуальные предприниматели, ранее применявшие иные специальные налоговые режимы, возможно, занижают суммы получаемого дохода либо это обусловлено факторами экономической деятельности", - говорится в отчете.
НПД позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими - 6%. Режим заработал с 1 января 2019 года в качестве эксперимента в четырех регионах, а сейчас к нему подключены все российские регионы. Число пользователей, по данным ФНС, уже превышает 1,3 миллиона человек.
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Эксперты опасались, что введение нового налогового режима приведет к массовой перерегистрации предпринимателей из других режимов. Однако анализ СП показал, что этого не произошло.
Одновременно аудиторы отмечают, что отмена ЕНВД, которая произойдет с 1 января 2021 года, станет допфактором, который может повлиять на увеличение численности самозанятых в России. "Указанное обстоятельство способно привлечь некоторое количество дополнительных самозанятых граждан из числа тех, кто, например, ранее оказывал мелкие бытовые услуги населению, не имел наемных рабочих, при условии, что сумма их доходов находится в пределах 2,4 миллионов рублей в год", - отмечают авторы документа.
К числу наиболее существенных факторов оказывающих негативное влияние на численность граждан, желающих перейти на НПД, аудиторы относят такие, как снижение предпринимательской активности вследствие кризисных явлений в экономике, рост безработицы, снижение социальной мобильности, неготовность начать или легализовывать предпринимательскую деятельность в условиях кризиса.
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