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Названа уязвимость американских истребителей перед российским оружием
Названа уязвимость американских истребителей перед российским оружием
Стелс-технология, применяемая в американских военных самолетах B-2 Spirit, F-22 Raptor и F-35 Lightning II, имеет серьезные недостатки, пишет военный эксперт... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:28
2020-12-10T17:12
россия
су-57
алексей леонков
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
f-22
f-35
су-35
сша
безопасность
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Стелс-технология, применяемая в американских военных самолетах B-2 Spirit, F-22 Raptor и F-35 Lightning II, имеет серьезные недостатки, пишет военный эксперт Алексей Леонков. В статье в еженедельнике "Звезда" эксперт рассказал, что в отчетах об эффективной площади рассеяния (ЭПР) не всегда указывается дальность обнаружения, на которой проводились измерения, в результате чего представленные данные "не совсем объективны".Леонков привел показатели дальности, на которых отечественный истребитель поколения 4++ Су-35 с радиолокационной станцией "Ирбис" может засечь американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Оказалось, что последний будет виден на расстоянии 266 километров, из-за чего не сможет незаметно выпустить ракеты AIM-120D на дальность 180 километров.Эксперт отметил, что американская стелс-технология, делающая истребители невидимыми для радаров, основана на рассеивании их излучения в направлении, противоположном антенне радара, а эффективность системы зависит от частот, на которых работает ПВО противника. "В основном они рассчитаны на X-диапазон (сантиметровая длина волны) частот", — пояснил Леонков. Если же радары противника используют L-диапазон (дециметровые волны) или Ka (миллиметровые волны), то американскому самолету грозит опасность. "А уж те (радары. — Прим. ред.), которые функционируют во всех диапазонах, а именно к таким относятся активные фазированные антенные решетки, делают stealth бессмысленной технологией", — заключил автор. Ранее журнал National Interest назвал Су-35 истребителем-убийцей, отметив его сверхманевренность и способность выполнять разнообразные задачи — в частности, поражать наземные и морские цели, в том числе прикрытые системами ПВО. Среди вооружений истребителя автор публикации выделил ракеты класса "воздух — воздух", позволяющие уничтожать цели на расстоянии до 300 километров, а также крылатые противокорабельные ракеты "Оникс".
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россия, су-57, алексей леонков, b-2 (northrop grumman b2 spirit), f-22, f-35, су-35, сша, безопасность, в мире

Названа уязвимость американских истребителей перед российским оружием

16:28 10.12.2020 (обновлено: 17:12 10.12.2020)
 
© Фото : Public domainАмериканский истребитель F-22 Raptor
Американский истребитель F-22 Raptor - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Фото : Public domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Стелс-технология, применяемая в американских военных самолетах B-2 Spirit, F-22 Raptor и F-35 Lightning II, имеет серьезные недостатки, пишет военный эксперт Алексей Леонков.
В статье в еженедельнике "Звезда" эксперт рассказал, что в отчетах об эффективной площади рассеяния (ЭПР) не всегда указывается дальность обнаружения, на которой проводились измерения, в результате чего представленные данные "не совсем объективны".
Леонков привел показатели дальности, на которых отечественный истребитель поколения 4++ Су-35 с радиолокационной станцией "Ирбис" может засечь американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Оказалось, что последний будет виден на расстоянии 266 километров, из-за чего не сможет незаметно выпустить ракеты AIM-120D на дальность 180 километров.
Эксперт отметил, что американская стелс-технология, делающая истребители невидимыми для радаров, основана на рассеивании их излучения в направлении, противоположном антенне радара, а эффективность системы зависит от частот, на которых работает ПВО противника.
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"В основном они рассчитаны на X-диапазон (сантиметровая длина волны) частот", — пояснил Леонков.
Если же радары противника используют L-диапазон (дециметровые волны) или Ka (миллиметровые волны), то американскому самолету грозит опасность.
"А уж те (радары. — Прим. ред.), которые функционируют во всех диапазонах, а именно к таким относятся активные фазированные антенные решетки, делают stealth бессмысленной технологией", — заключил автор.
Ранее журнал National Interest назвал Су-35 истребителем-убийцей, отметив его сверхманевренность и способность выполнять разнообразные задачи — в частности, поражать наземные и морские цели, в том числе прикрытые системами ПВО. Среди вооружений истребителя автор публикации выделил ракеты класса "воздух — воздух", позволяющие уничтожать цели на расстоянии до 300 километров, а также крылатые противокорабельные ракеты "Оникс".
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