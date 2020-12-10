https://ria.ru/20201210/samara-1588632991.html

ПГУТИ поблагодарил губернатора за сохранение самостоятельности вуза

ПГУТИ поблагодарил губернатора за сохранение самостоятельности вуза

Ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Дмитрий Мишин выразил благодарность губернатору Самарской области Дмитрию... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:09

2020-12-10T17:09

2020-12-10T17:09

дмитрий чернышенко

федеральное агентство связи (россвязь)

самарская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151875/03/1518750358_0:0:4392:2472_1920x0_80_0_0_f2d6720f2323ae8ae4396715534d810a.jpg

САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Дмитрий Мишин выразил благодарность губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за сохранение самостоятельности вуза, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее Россвязь заявила о намерениях преобразовать Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в филиалы Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). Азаров обратился в правительство РФ с просьбой сохранить ПГУТИ в качестве отдельного вуза. Позже вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что речи о реорганизации профильных вузов в сфере телекоммуникаций и информатики сейчас нет, вопрос их слияния поднят преждевременно."Ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин написал главе региона письмо с благодарностью от имени преподавателей и студентов вуза. По мнению руководителя вуза, именно помощь Дмитрия Азарова помогла сохранить университету самостоятельность", - говорится в сообщении.Мишин в благодарственном письме губернатору напомнил, что в 2020 году при поддержке Азарова научно-образовательный центр Самарской области "Инженерия будущего" получил статус мирового уровня. "ПГУТИ является активным участником НОЦ "Инженерия будущего" и представлен в рабочих комитетах по умному транспорту, искусственному интеллекту и умному сельскому хозяйству", - отметил ректор.

https://ria.ru/20201203/samara-1587553576.html

https://ria.ru/20201029/mordoviya-1582179592.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, федеральное агентство связи (россвязь), самарская область, общество