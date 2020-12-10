ПГУТИ поблагодарил губернатора за сохранение самостоятельности вуза
САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Дмитрий Мишин выразил благодарность губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за сохранение самостоятельности вуза, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее Россвязь заявила о намерениях преобразовать Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в филиалы Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). Азаров обратился в правительство РФ с просьбой сохранить ПГУТИ в качестве отдельного вуза. Позже вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что речи о реорганизации профильных вузов в сфере телекоммуникаций и информатики сейчас нет, вопрос их слияния поднят преждевременно.
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"Ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин написал главе региона письмо с благодарностью от имени преподавателей и студентов вуза. По мнению руководителя вуза, именно помощь Дмитрия Азарова помогла сохранить университету самостоятельность", - говорится в сообщении.
Мишин в благодарственном письме губернатору напомнил, что в 2020 году при поддержке Азарова научно-образовательный центр Самарской области "Инженерия будущего" получил статус мирового уровня. "ПГУТИ является активным участником НОЦ "Инженерия будущего" и представлен в рабочих комитетах по умному транспорту, искусственному интеллекту и умному сельскому хозяйству", - отметил ректор.