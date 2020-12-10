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ПГУТИ поблагодарил губернатора за сохранение самостоятельности вуза
ПГУТИ поблагодарил губернатора за сохранение самостоятельности вуза
Ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Дмитрий Мишин выразил благодарность губернатору Самарской области Дмитрию... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T17:09
2020-12-10T17:09
дмитрий чернышенко
федеральное агентство связи (россвязь)
самарская область
общество
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САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Дмитрий Мишин выразил благодарность губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за сохранение самостоятельности вуза, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее Россвязь заявила о намерениях преобразовать Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в филиалы Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). Азаров обратился в правительство РФ с просьбой сохранить ПГУТИ в качестве отдельного вуза. Позже вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что речи о реорганизации профильных вузов в сфере телекоммуникаций и информатики сейчас нет, вопрос их слияния поднят преждевременно."Ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин написал главе региона письмо с благодарностью от имени преподавателей и студентов вуза. По мнению руководителя вуза, именно помощь Дмитрия Азарова помогла сохранить университету самостоятельность", - говорится в сообщении.Мишин в благодарственном письме губернатору напомнил, что в 2020 году при поддержке Азарова научно-образовательный центр Самарской области "Инженерия будущего" получил статус мирового уровня. "ПГУТИ является активным участником НОЦ "Инженерия будущего" и представлен в рабочих комитетах по умному транспорту, искусственному интеллекту и умному сельскому хозяйству", - отметил ректор.
https://ria.ru/20201203/samara-1587553576.html
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дмитрий чернышенко, федеральное агентство связи (россвязь), самарская область, общество

ПГУТИ поблагодарил губернатора за сохранение самостоятельности вуза

17:09 10.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Дмитрий Мишин выразил благодарность губернатору Самарской области Дмитрию Азарову за сохранение самостоятельности вуза, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее Россвязь заявила о намерениях преобразовать Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в филиалы Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). Азаров обратился в правительство РФ с просьбой сохранить ПГУТИ в качестве отдельного вуза. Позже вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что речи о реорганизации профильных вузов в сфере телекоммуникаций и информатики сейчас нет, вопрос их слияния поднят преждевременно.
Монумент ракета-носитель Союз музея Самара Космическая им. Д. И. Козлова в Самаре - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
3 декабря, 17:54
НОЦ Самарской области получил статус мирового уровня
"Ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин написал главе региона письмо с благодарностью от имени преподавателей и студентов вуза. По мнению руководителя вуза, именно помощь Дмитрия Азарова помогла сохранить университету самостоятельность", - говорится в сообщении.
Мишин в благодарственном письме губернатору напомнил, что в 2020 году при поддержке Азарова научно-образовательный центр Самарской области "Инженерия будущего" получил статус мирового уровня. "ПГУТИ является активным участником НОЦ "Инженерия будущего" и представлен в рабочих комитетах по умному транспорту, искусственному интеллекту и умному сельскому хозяйству", - отметил ректор.
Обновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ. В прошлом театр назывался Республиканским домом культуры, был серого цвета без лепнины и яркого фасада. - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 20:41Республика Мордовия
Мордовия будет сотрудничать с Самарской областью по созданию НОЦ
 
Дмитрий ЧернышенкоФедеральное агентство связи (Россвязь)Самарская областьОбщество
 
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