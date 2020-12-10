В Сахалинской области расширили границы ТОР
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкГорнолыжный комплекс "Горный воздух" в Южно-Сахалинске
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило расширение границ территории опережающего развития (ТОР) в Сахалинской области, что позволит запустить новый инвестиционный проект, сообщает пресс-служба кабмина.
"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Южная" в Сахалинской области будут расширены. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ТОР включат участок на территории города Южно-Сахалинска, где затем будет построен логистический комплекс. В будущем это позволит создать не менее 90 новых рабочих мест и привлечёт более 192 миллионов рублей частных инвестиций. Реализовать проект планируется до 2022 года.
"Территории опережающего развития призваны стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать инвестиции в регионы. Их резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам. Такой правовой режим также предусматривает поддержку со стороны управляющих компаний ТОР, сопровождающих бизнес на всех этапах развития", - добавляется в сообщении.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал также постановления о создании в Калужской, Свердловской, Тверской и Ульяновской областях территорий опережающего развития.