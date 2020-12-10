https://ria.ru/20201210/sakhalin-1588542758.html

В Сахалинской области расширили границы ТОР

В Сахалинской области расширили границы ТОР

Правительство РФ утвердило расширение границ территории опережающего развития (ТОР) в Сахалинской области, что позволит запустить новый инвестиционный проект,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T09:47

2020-12-10T09:47

2020-12-10T09:47

михаил мишустин

южно-сахалинск

ульяновская область

сахалинская область

экономика

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило расширение границ территории опережающего развития (ТОР) в Сахалинской области, что позволит запустить новый инвестиционный проект, сообщает пресс-служба кабмина."Границы территории опережающего развития (ТОР) "Южная" в Сахалинской области будут расширены. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ТОР включат участок на территории города Южно-Сахалинска, где затем будет построен логистический комплекс. В будущем это позволит создать не менее 90 новых рабочих мест и привлечёт более 192 миллионов рублей частных инвестиций. Реализовать проект планируется до 2022 года.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал также постановления о создании в Калужской, Свердловской, Тверской и Ульяновской областях территорий опережающего развития.

https://ria.ru/20201204/sakhalin-1587656868.html

https://ria.ru/20201102/limarenko-1582321297.html

южно-сахалинск

ульяновская область

сахалинская область

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михаил мишустин, южно-сахалинск, ульяновская область, сахалинская область, экономика