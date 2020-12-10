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В Сахалинской области расширили границы ТОР
В Сахалинской области расширили границы ТОР
Правительство РФ утвердило расширение границ территории опережающего развития (ТОР) в Сахалинской области, что позволит запустить новый инвестиционный проект,... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T09:47
2020-12-10T09:47
михаил мишустин
южно-сахалинск
ульяновская область
сахалинская область
экономика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило расширение границ территории опережающего развития (ТОР) в Сахалинской области, что позволит запустить новый инвестиционный проект, сообщает пресс-служба кабмина."Границы территории опережающего развития (ТОР) "Южная" в Сахалинской области будут расширены. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ТОР включат участок на территории города Южно-Сахалинска, где затем будет построен логистический комплекс. В будущем это позволит создать не менее 90 новых рабочих мест и привлечёт более 192 миллионов рублей частных инвестиций. Реализовать проект планируется до 2022 года.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал также постановления о создании в Калужской, Свердловской, Тверской и Ульяновской областях территорий опережающего развития.
https://ria.ru/20201204/sakhalin-1587656868.html
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михаил мишустин, южно-сахалинск, ульяновская область, сахалинская область, экономика

В Сахалинской области расширили границы ТОР

09:47 10.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкГорнолыжный комплекс "Горный воздух" в Южно-Сахалинске
Горнолыжный комплекс Горный воздух в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило расширение границ территории опережающего развития (ТОР) в Сахалинской области, что позволит запустить новый инвестиционный проект, сообщает пресс-служба кабмина.
"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Южная" в Сахалинской области будут расширены. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ТОР включат участок на территории города Южно-Сахалинска, где затем будет построен логистический комплекс. В будущем это позволит создать не менее 90 новых рабочих мест и привлечёт более 192 миллионов рублей частных инвестиций. Реализовать проект планируется до 2022 года.
"Территории опережающего развития призваны стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать инвестиции в регионы. Их резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам. Такой правовой режим также предусматривает поддержку со стороны управляющих компаний ТОР, сопровождающих бизнес на всех этапах развития", - добавляется в сообщении.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал также постановления о создании в Калужской, Свердловской, Тверской и Ульяновской областях территорий опережающего развития.
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Михаил МишустинЮжно-СахалинскУльяновская областьСахалинская областьЭкономика
 
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