https://ria.ru/20201210/safronov-1588621558.html

В Кремле прокомментировали слова Путина об "осужденном" Сафронове

В Кремле прокомментировали слова Путина об "осужденном" Сафронове

Президент РФ Владимир Путин оговорился, когда сказал, что журналист Иван Сафронов осужден, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T16:29

2020-12-10T16:29

2020-12-10T16:32

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оговорился, когда сказал, что журналист Иван Сафронов осужден, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин в четверг, отвечая на вопросы правозащитников, один из которых был посвящен делу журналиста Сафронова, сообщил, что "его же осудили" не за работу в качестве корреспондента, а за передачу информации во время своей трудовой деятельности."Оговорился", - сказал Песков РИА Новости в ответ на уточняющий вопрос о словах президента про то, что журналист осужден.Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. По информации ФСБ, советнику главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском ВТС и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20201201/safronov-1587145208.html

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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", дмитрий песков, владимир путин