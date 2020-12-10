https://ria.ru/20201210/safronov-1588621558.html
В Кремле прокомментировали слова Путина об "осужденном" Сафронове
В Кремле прокомментировали слова Путина об "осужденном" Сафронове
Президент РФ Владимир Путин оговорился, когда сказал, что журналист Иван Сафронов осужден, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T16:29
2020-12-10T16:29
2020-12-10T16:32
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оговорился, когда сказал, что журналист Иван Сафронов осужден, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин в четверг, отвечая на вопросы правозащитников, один из которых был посвящен делу журналиста Сафронова, сообщил, что "его же осудили" не за работу в качестве корреспондента, а за передачу информации во время своей трудовой деятельности."Оговорился", - сказал Песков РИА Новости в ответ на уточняющий вопрос о словах президента про то, что журналист осужден.Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. По информации ФСБ, советнику главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском ВТС и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", дмитрий песков, владимир путин
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
оговорился, когда сказал, что журналист Иван Сафронов
осужден, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
Путин в четверг, отвечая на вопросы правозащитников, один из которых был посвящен делу журналиста Сафронова, сообщил, что "его же осудили" не за работу в качестве корреспондента, а за передачу информации во время своей трудовой деятельности.
"Оговорился", - сказал Песков РИА Новости в ответ на уточняющий вопрос о словах президента про то, что журналист осужден.
Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. По информации ФСБ, советнику главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском ВТС и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.