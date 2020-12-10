https://ria.ru/20201210/ryba-1588638160.html

Татарстан ожидает роста производства рыбы и рыбопосадочного материала

Татарстан ожидает роста производства рыбы и рыбопосадочного материала

Татарстан в 2020 году планирует произвести 411 тонн рыбы и рыбопосадочного материала, что на 6% превышает показатели 2019 года, сообщает министерство сельского... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T17:33

2020-12-10T17:33

2020-12-10T17:33

республика татарстан

буинский район

республика татарстан (татарстан)

лаишевский район

казань

экономика

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КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Татарстан в 2020 году планирует произвести 411 тонн рыбы и рыбопосадочного материала, что на 6% превышает показатели 2019 года, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики."За 2019 год рыбоводными хозяйствами было произведено товарной рыбы 104 тонны, производство (выращивание) рыбопосадочного материала составило 283 тонны. За 2020 год планируется произвести товарной рыбы и рыбопосадочного материала 411 тонн, 106% к 2019 году", - говорится в сообщении по итогам заседания Волжско-Камского научно-промыслового совета.По информации заместителя премьер-министра – министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова, рыбохозяйственный фонд республики в настоящее время составляют акватории Куйбышевского водохранилища – 312 тысяч гектаров, Нижнекамского водохранилища – 90 тысяч гектаров, Заинского водохранилища – 2 тысячи гектаров, 700 гектаров озер, 250 гектаров рек, 580 гектаров нагульных и 225 гектаров выростных рыбоводных прудов.Производством и реализацией товарной рыбы в Татарстане занимаются пять прудовых хозяйств: Арский, Кайбицкий рыбхозы, рыбхозы "Ушня", "Дымка", садковое хозяйство "Заинский рыбхоз", а также более 30 хозяйствующих субъектов различной организационно-правовой формы, в том числе индивидуальные предприниматели, крестьянские фермерские хозяйства. B настоящее время кроме прудового рыбоводства в республике внедряются индустриальные методы аквакультуры. Наряду с традиционными видами рыб (карп, толстолобик, амур) выращиваются осетровые, лососевые, сом и другие.В числе крупных инвестиционных проектов рыбоводный комплекс "Биосфера-Фиш" в Лаишевском районе, рассчитанный на воспроизводство до 8 миллионов штук малька стерляди в год (запущены две очереди, инвестиции составили 625 миллионов рублей, идет строительство третьей очереди), рыбоперерабатывающий завод ООО "Фиш" в Буинском районе (инвестиции составят 100 миллионов рублей, реализация проекта позволит выпускать до 10 тонн продукции в сутки), ООО "Икорный дом "Дары Волги" в Казани (единственный в республике сертифицированный производитель икры осетровых, в текущем году реализовано 600 килограммов икры).Постановлениями правительства Татарстана для предприятий отрасли предусмотрено предоставление субсидий на возмещение 40% затрат на приобретение рыбопосадочного материала и на техническую и технологическую модернизацию производства. Также действуют ведомственные программы "Предоставление грантов на развитие семейных ферм", "Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по проекту "Агростартап". Кроме того, для стимулирования увеличения объемов выращивания и реализации товарной рыбы минсельхозпродом Татарстана прорабатывается порядок предоставления субсидий на реализованную товарную рыбу и товарную икру осетровых из расчета 20% стоимости.

https://ria.ru/20201210/tatarstan-1588555455.html

https://ria.ru/20201209/investitsii-1588478397.html

буинский район

республика татарстан (татарстан)

лаишевский район

казань

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буинский район, республика татарстан (татарстан), лаишевский район, казань, экономика