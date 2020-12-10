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Вашингтон не откажется от масштабной военной помощи Киеву, уверен Рябков
Вашингтон не откажется от масштабной военной помощи Киеву, уверен Рябков
Москва считает, что Вашингтон не откажется от масштабной военной помощи Украине вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США, Россия готова к... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T14:31
2020-12-10T15:41
госдума рф
нато
сергей рябков
москва
вашингтон (город)
сша
киев
в мире
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва считает, что Вашингтон не откажется от масштабной военной помощи Украине вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США, Россия готова к такому развитию событий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В военной сфере, в сфере мероприятий, которые повышают так называемую оперативную совместимость потенциалов Украины и ряда государств, входящих в НАТО, тенденция вполне очевидна. При (президенте США Дональде) Трампе существенно расширились масштабы оказания США прямой помощи - вооружениями и в иных формах - украинской стороне. Суммы, которые на это расходуются, исчисляются на сегодня уже десятками, а дальше, видимо, речь пойдет о сотнях миллионов долларов", - сказал Рябков, выступая на встрече с депутатами Госдумы."Разумеется, подобная накачка вооружениями, боеприпасами, техникой страны, которая не может уладить свои внутренние проблемы, страны, которая отклоняется все больше от выполнения минского пакета мер - это игра со стороны США, которая, по большому счету, носит глубоко антироссийский характер. И за США следуют за следуют союзники - в этом же ряду действия Великобритании, в этом же ряду действия Канады и целого ряда других стран", - отметил Рябков.Он подчеркнул, что РФ "весьма обеспокоена существенным наращиванием американской деятельности тренировочного плана, разведывательного характера в акватории Черного моря и прилегающих к акватории районах, - все это создает потенциально опасную ситуацию"."Для нас очевидно, что отказа от этой линии в США не произойдет независимо от того, кто окажется в конечном итоге в Белом доме после 20 января - дня инаугурации будущего года. Мы к этому готовимся и предпринимаем многоплановые меры по безусловному обеспечению собственной безопасности, включая безопасность Крыма", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20201208/vooruzheniya-1588152746.html
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госдума рф, нато, сергей рябков, москва, вашингтон (город), сша, киев, в мире

Вашингтон не откажется от масштабной военной помощи Киеву, уверен Рябков

14:31 10.12.2020 (обновлено: 15:41 10.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва считает, что Вашингтон не откажется от масштабной военной помощи Украине вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США, Россия готова к такому развитию событий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В военной сфере, в сфере мероприятий, которые повышают так называемую оперативную совместимость потенциалов Украины и ряда государств, входящих в НАТО, тенденция вполне очевидна. При (президенте США Дональде) Трампе существенно расширились масштабы оказания США прямой помощи - вооружениями и в иных формах - украинской стороне. Суммы, которые на это расходуются, исчисляются на сегодня уже десятками, а дальше, видимо, речь пойдет о сотнях миллионов долларов", - сказал Рябков, выступая на встрече с депутатами Госдумы.
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"Разумеется, подобная накачка вооружениями, боеприпасами, техникой страны, которая не может уладить свои внутренние проблемы, страны, которая отклоняется все больше от выполнения минского пакета мер - это игра со стороны США, которая, по большому счету, носит глубоко антироссийский характер. И за США следуют за следуют союзники - в этом же ряду действия Великобритании, в этом же ряду действия Канады и целого ряда других стран", - отметил Рябков.
Он подчеркнул, что РФ "весьма обеспокоена существенным наращиванием американской деятельности тренировочного плана, разведывательного характера в акватории Черного моря и прилегающих к акватории районах, - все это создает потенциально опасную ситуацию".
"Для нас очевидно, что отказа от этой линии в США не произойдет независимо от того, кто окажется в конечном итоге в Белом доме после 20 января - дня инаугурации будущего года. Мы к этому готовимся и предпринимаем многоплановые меры по безусловному обеспечению собственной безопасности, включая безопасность Крыма", - добавил Рябков.
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