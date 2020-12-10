Вашингтон не откажется от масштабной военной помощи Киеву, уверен Рябков
14:31 10.12.2020 (обновлено: 15:41 10.12.2020)
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Москва считает, что Вашингтон не откажется от масштабной военной помощи Украине вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США, Россия готова к такому развитию событий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В военной сфере, в сфере мероприятий, которые повышают так называемую оперативную совместимость потенциалов Украины и ряда государств, входящих в НАТО, тенденция вполне очевидна. При (президенте США Дональде) Трампе существенно расширились масштабы оказания США прямой помощи - вооружениями и в иных формах - украинской стороне. Суммы, которые на это расходуются, исчисляются на сегодня уже десятками, а дальше, видимо, речь пойдет о сотнях миллионов долларов", - сказал Рябков, выступая на встрече с депутатами Госдумы.
"Разумеется, подобная накачка вооружениями, боеприпасами, техникой страны, которая не может уладить свои внутренние проблемы, страны, которая отклоняется все больше от выполнения минского пакета мер - это игра со стороны США, которая, по большому счету, носит глубоко антироссийский характер. И за США следуют за следуют союзники - в этом же ряду действия Великобритании, в этом же ряду действия Канады и целого ряда других стран", - отметил Рябков.
Он подчеркнул, что РФ "весьма обеспокоена существенным наращиванием американской деятельности тренировочного плана, разведывательного характера в акватории Черного моря и прилегающих к акватории районах, - все это создает потенциально опасную ситуацию".
"Для нас очевидно, что отказа от этой линии в США не произойдет независимо от того, кто окажется в конечном итоге в Белом доме после 20 января - дня инаугурации будущего года. Мы к этому готовимся и предпринимаем многоплановые меры по безусловному обеспечению собственной безопасности, включая безопасность Крыма", - добавил Рябков.