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Рубль слабо меняется к доллару и евро
Рубль слабо меняется к доллару и евро
Курс рубля после небольшого укрепления на старте торгов к доллару и евро мало меняется к обеим инвалютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T10:18
2020-12-10T10:18
2020-12-10T10:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Курс рубля после небольшого укрепления на старте торгов к доллару и евро мало меняется к обеим инвалютам, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск четверга снижался на 4 копейки - до 73,82 рубля, курс евро рос на 1 копейку, до 89,26 рубля.Февральский фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,27% - до 48,99 доллара за баррель.Курсы доллара и евро на старте торгов снижались к уровню предыдущего закрытия на 10 копеек и 8 копеек соответственно.
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цены на нефть, московская биржа, brent, экономика