https://ria.ru/20201210/rubl-1588546713.html

Рубль слабо меняется к доллару и евро

Рубль слабо меняется к доллару и евро

Курс рубля после небольшого укрепления на старте торгов к доллару и евро мало меняется к обеим инвалютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T10:18

2020-12-10T10:18

2020-12-10T10:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

московская биржа

brent

экономика

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Курс рубля после небольшого укрепления на старте торгов к доллару и евро мало меняется к обеим инвалютам, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск четверга снижался на 4 копейки - до 73,82 рубля, курс евро рос на 1 копейку, до 89,26 рубля.Февральский фьючерс на нефть марки Brent прибавляет 0,27% - до 48,99 доллара за баррель.Курсы доллара и евро на старте торгов снижались к уровню предыдущего закрытия на 10 копеек и 8 копеек соответственно.

https://radiosputnik.ria.ru/20201207/neft-1587953128.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, московская биржа, brent, экономика