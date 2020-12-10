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Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания
Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания
Созданному 15 лет назад телеканалу RT удалось стать одним из признанных лидеров международного информационного вещания и завоевать доверие многомиллионной... РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T09:23
2020-12-10T09:23
телеканал rt
сергей лавров
маргарита симоньян
медиа - общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Созданному 15 лет назад телеканалу RT удалось стать одним из признанных лидеров международного информационного вещания и завоевать доверие многомиллионной зрительской аудитории по всему миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравлении главному редактору RT Маргарите Симоньян.RT сегодня исполняется 15 лет, за прошедшее время он стал одним из самых популярных международных информационных телеканалов в мире с еженедельной аудиторией в 100 миллионов человек."От имени коллектива министерства иностранных дел и себя лично сердечно поздравляю вас и всех сотрудников RT с 15-летием. За относительно небольшой срок своего существования возглавляемый вами телеканал добился впечатляющих результатов, став одним из признанных лидеров международного информационного вещания", - сказал Лавров.По его словам, "благодаря слаженной профессиональной работе блестящих мастеров своего дела, говорящих на разных языках, но понимающих друг друга с полуслова, RT смог завоевать уважение и доверие многомиллионной зрительской аудитории по всему миру".Лавров отметил, что телеканал не стоит на месте, а постоянно развивается, совершенствуется, не просто идет в ногу со временем, но зачастую опережает его, ставит новые амбициозные задачи и цели."В министерстве ценят наши по-настоящему партнерские отношения. Готовы к их продолжению в интересах продвижения объективного образа России на мировой арене. Желаю вам и возглавляемому вами коллективу крепкого здоровья, творческого вдохновения, благополучия и всего самого доброго", - заключил глава МИД РФ.
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телеканал rt, сергей лавров, маргарита симоньян, медиа - общество

Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания

09:23 10.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип RT
Логотип RT - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Созданному 15 лет назад телеканалу RT удалось стать одним из признанных лидеров международного информационного вещания и завоевать доверие многомиллионной зрительской аудитории по всему миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравлении главному редактору RT Маргарите Симоньян.
RT сегодня исполняется 15 лет, за прошедшее время он стал одним из самых популярных международных информационных телеканалов в мире с еженедельной аудиторией в 100 миллионов человек.
"От имени коллектива министерства иностранных дел и себя лично сердечно поздравляю вас и всех сотрудников RT с 15-летием. За относительно небольшой срок своего существования возглавляемый вами телеканал добился впечатляющих результатов, став одним из признанных лидеров международного информационного вещания", - сказал Лавров.
По его словам, "благодаря слаженной профессиональной работе блестящих мастеров своего дела, говорящих на разных языках, но понимающих друг друга с полуслова, RT смог завоевать уважение и доверие многомиллионной зрительской аудитории по всему миру".
Стенд телеканала RT - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
08:08
Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
Лавров отметил, что телеканал не стоит на месте, а постоянно развивается, совершенствуется, не просто идет в ногу со временем, но зачастую опережает его, ставит новые амбициозные задачи и цели.
"В министерстве ценят наши по-настоящему партнерские отношения. Готовы к их продолжению в интересах продвижения объективного образа России на мировой арене. Желаю вам и возглавляемому вами коллективу крепкого здоровья, творческого вдохновения, благополучия и всего самого доброго", - заключил глава МИД РФ.
 
Телеканал RTСергей ЛавровМаргарита СимоньянМедиа - Общество
 
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