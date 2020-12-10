https://ria.ru/20201210/rt-1588539827.html

Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания

Лавров назвал RT одним из лидеров международного информационного вещания

Созданному 15 лет назад телеканалу RT удалось стать одним из признанных лидеров международного информационного вещания и завоевать доверие многомиллионной... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T09:23

2020-12-10T09:23

2020-12-10T09:23

телеканал rt

сергей лавров

маргарита симоньян

медиа - общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Созданному 15 лет назад телеканалу RT удалось стать одним из признанных лидеров международного информационного вещания и завоевать доверие многомиллионной зрительской аудитории по всему миру, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в поздравлении главному редактору RT Маргарите Симоньян.RT сегодня исполняется 15 лет, за прошедшее время он стал одним из самых популярных международных информационных телеканалов в мире с еженедельной аудиторией в 100 миллионов человек."От имени коллектива министерства иностранных дел и себя лично сердечно поздравляю вас и всех сотрудников RT с 15-летием. За относительно небольшой срок своего существования возглавляемый вами телеканал добился впечатляющих результатов, став одним из признанных лидеров международного информационного вещания", - сказал Лавров.По его словам, "благодаря слаженной профессиональной работе блестящих мастеров своего дела, говорящих на разных языках, но понимающих друг друга с полуслова, RT смог завоевать уважение и доверие многомиллионной зрительской аудитории по всему миру".Лавров отметил, что телеканал не стоит на месте, а постоянно развивается, совершенствуется, не просто идет в ногу со временем, но зачастую опережает его, ставит новые амбициозные задачи и цели."В министерстве ценят наши по-настоящему партнерские отношения. Готовы к их продолжению в интересах продвижения объективного образа России на мировой арене. Желаю вам и возглавляемому вами коллективу крепкого здоровья, творческого вдохновения, благополучия и всего самого доброго", - заключил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20201210/telekanal-1588534573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, сергей лавров, маргарита симоньян, медиа - общество