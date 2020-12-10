https://ria.ru/20201210/rt-1588538668.html

Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием

Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием

Созданный 15 лет назад телеканал RT открыл современную Россию миллионам людей во всем мире и стал одним из самых популярных международных новостных каналов,... РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T09:03

2020-12-10T09:03

2020-12-10T09:03

телеканал rt

михаил мишустин

медиа - общество

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Созданный 15 лет назад телеканал RT открыл современную Россию миллионам людей во всем мире и стал одним из самых популярных международных новостных каналов, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, поздравляя RT с пятнадцатилетием."За эти годы RT стал одним из ведущих средств массовой информации, открыл современную Россию миллионам людей во всем мире", - отметил премьер-министр в своем видеопоздравлении.Мишустин назвал RТ динамичным и живым телеканалом, который дает людям из разных стран объективную информацию о важнейших международных событиях."Неизменный интерес вызывают репортажи из горячих точек, острые сюжеты, расследования, оперативные новости, политические ток-шоу, интервью, дискуссии, комментарии. Важно, что в вашем эфире представлены самые разные мнения и взгляды на политические события, происходящие и в России, и в мире", - добавил глава кабмина.Он подчеркнул, что за 15 лет работы коллективу телеканала удалось сделать очень многое."Вы стали одним из самых популярных международных новостных каналов, чья зрительская аудитория увеличивается с каждым годом. За такими достижениями RT стоит большая работа журналистов, репортеров, операторов, редакторов - людей в высшей степени профессиональных, ярких, талантливых, креативных", - заявил Мишустин.

https://ria.ru/20201210/telekanal-1588534573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

телеканал rt, михаил мишустин, медиа - общество