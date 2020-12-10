https://ria.ru/20201210/rt-15-let-1588514799.html

"Главное, ребята, сердцем не стареть": телеканалу RT 15 лет

"Главное, ребята, сердцем не стареть": телеканалу RT 15 лет

Президент России и члены Правительства РФ поздравили телеканал RT с 15-летием

2020-12-10T09:01

2020-12-10T09:01

2020-12-10T09:01

дмитрий чернышенко

сергей лавров

владимир путин

москва

видео

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Телеканал RT запустил круглосуточное вещание на английском языке 10 декабря 2005 года. Сегодня RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное видеоагентство RUPTLY. Из Москвы вещают новостные телеканалы RT на английском, арабском, испанском языках и документальный канал RTД. Телеканалы RT America и RT UK выходят в эфир из собственных студий в Вашингтоне и Лондоне, RT France вещает из Парижа. RT круглосуточно доступен 700 миллионам зрителей в 100 странах мира на пяти континентах. Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Дмитрий Чернышенко поздравили телеканал и пожелали смелости, дерзости, творческих удач и новых значимых проектов.

москва

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2020

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"Главное, ребята, сердцем не стареть": телеканалу RT 15 лет 5999459 05.09.2019 Cтенд телеканала RT (Russia Today) на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Евгений Биятов / РИА Новости 2020-12-10T09:01 true PT6M23S

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