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https://ria.ru/20201210/rt-15-let-1588514799.html
"Главное, ребята, сердцем не стареть": телеканалу RT 15 лет
"Главное, ребята, сердцем не стареть": телеканалу RT 15 лет
Президент России и члены Правительства РФ поздравили телеканал RT с 15-летием
2020-12-10T09:01
2020-12-10T09:01
дмитрий чернышенко
сергей лавров
владимир путин
москва
видео
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Телеканал RT запустил круглосуточное вещание на английском языке 10 декабря 2005 года. Сегодня RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное видеоагентство RUPTLY. Из Москвы вещают новостные телеканалы RT на английском, арабском, испанском языках и документальный канал RTД. Телеканалы RT America и RT UK выходят в эфир из собственных студий в Вашингтоне и Лондоне, RT France вещает из Парижа. RT круглосуточно доступен 700 миллионам зрителей в 100 странах мира на пяти континентах. Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Дмитрий Чернышенко поздравили телеканал и пожелали смелости, дерзости, творческих удач и новых значимых проектов.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
"Главное, ребята, сердцем не стареть": телеканалу RT 15 лет
5999459 05.09.2019 Cтенд телеканала RT (Russia Today) на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Евгений Биятов / РИА Новости
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видео, дмитрий чернышенко, сергей лавров, владимир путин, москва, видео
"Главное, ребята, сердцем не стареть": телеканалу RT 15 лет
Президент России и члены Правительства РФ поздравили телеканал RT с 15-летием
2020-12-10T09:01
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PT6M23S

"Главное, ребята, сердцем не стареть": телеканалу RT 15 лет

09:01 10.12.2020
 
Читать ria.ru в
Президент России и члены Правительства РФ поздравили телеканал RT с 15-летием
Телеканал RT запустил круглосуточное вещание на английском языке 10 декабря 2005 года. Сегодня RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное видеоагентство RUPTLY. Из Москвы вещают новостные телеканалы RT на английском, арабском, испанском языках и документальный канал RTД. Телеканалы RT America и RT UK выходят в эфир из собственных студий в Вашингтоне и Лондоне, RT France вещает из Парижа. RT круглосуточно доступен 700 миллионам зрителей в 100 странах мира на пяти континентах. Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Дмитрий Чернышенко поздравили телеканал и пожелали смелости, дерзости, творческих удач и новых значимых проектов.
 
Дмитрий ЧернышенкоСергей ЛавровВладимир ПутинМоскваВидео
 
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