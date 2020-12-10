https://ria.ru/20201210/rosstat-1588662871.html
Росстат назвал число жертв коронавируса в октябре
Росстат назвал число жертв коронавируса в октябре
Коронавирус в октябре стал главной причиной смерти 11 630 человек в России, еще в 2 266 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:11
2020-12-10T19:11
2020-12-10T19:11
распространение нового коронавируса
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общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Коронавирус в октябре стал главной причиной смерти 11 630 человек в России, еще в 2 266 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в четверг.Статистическое ведомство также приводит данные по числу умерших в случаях, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента - в октябре 2020 года был зафиксирован 1 711 такой случай. В 6 964 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.Росстат ведет статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя перечисленные четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/ugroza-1588042401.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество